Гвардиола: "Более чем доволен победить в один гол"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего коллегу Микеля Артету после победы 0:1 над "Арсеналом", а также призвал свою команду не сбавлять обороты на пути к титулу Премьер-Лиги.

Гол Рахима Стерлинга уже на второй минуте воскресного матча на "Эмирейтс" позволил "Сити" одержать свою 18-ю победу подряд учетом всех соревнований.



Возможно, "горожане" сыграли не так ярко, как в предыдущих матчах, но Гвардиола объясняет это высоким уровнем соперника. Также Хосеп уже начинает обратный отсчет до чемпионства.



"Мы провели три невероятно тяжелых матча: "Ливерпуль" на выезде, "Тоттенхэм" и вот теперь "Арсенал" на "Эмирейтс". Я более чем доволен победить здесь с перевесом в один гол".



"Люди говорят о рекордах, но чтобы устанавливать их, необходимо выигрывать такого рода матчи. Мы должны делать это снова и снова. У нас нет времени ни на что. Мы не можем закрывать глаза на свое положение: предстоит разыграть еще 39 очков, мы в 10 очках впереди, и нам нужны победы".



"Наша рекордная серия однажды прервется. Мы еще будем проигрывать матчи. Но я удивлен и впечатлен своими игроками, особенно когда все остальные испытывают сложности".



"Это был по-настоящему тяжелый матч. Микель Артета так умен. Они действовали персонально против нас. Так сложно найти пасом нужных игроков, чтобы организовать атаку. Но мы вновь были надежны".



"В первые 15-20 минут мы играли блестяще, но затем они играли лучше нас. Мы не могли прессинговать. Они создавали не так много, но были в игре".



"В перерыве мы слегка поработали над нашим прессингом, и второй тайм был так хорош. Мы довольны этими тремя очками. Я знаю, насколько хорош Микель и насколько хорошо играет его команда", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.