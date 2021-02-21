"Юнайтед" победил "Ньюкасл" и вернулся на второе место

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу за три последних матча в Премьер-Лиге, одолев дома "Ньюкасл" со счетом 3:1.

Впервые с Boxing Day в стартовом составе "красных дьяволов" вышел Даниэль Джеймс. Относительно выезда к "Реал Сосьедад" вернулись в команду Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Люк Шоу, Неманья Матич и Антони Мартиаль.

У "сорок" лишь Жоэлинтон поменял на острие атак Дуайта Гэйла.

Как ни странно, начало матча осталось за гостями, которые были гораздо активнее и пару раз смогли напрячь голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа.

Однако этот порыв довольно быстро затух. Хозяева забрали инициативу себе и принялись искать счастье в неторопливых позиционных атаках.

Ничего не предвещало беды для "Ньюкасла", но на 30-й минуте счет был открыт. Маркус Рэшфорд на левом фланге дважды унизил Эмиля Крафта, а затем хлестко пробил низом в ближний угол ворот — 1:0.

На этом странности не закончились, потому что "сороки" отыгрались почти сразу. Де Хеа перевел мяч на угловой после дальнего удара Аллана Сен-Максимена, а розыгрыш стандарта обернулся тем, что Харри Магуайр головой вынес мяч на все того же Сен-Максимена внутри штрафной, и француз вколотил снаряд под перекладину — 1:1.

Второй тайм гости тоже начали очень неплохо, ударом Сен-Максимена с линии штрафной потревожив Де Хеа, а затем "Юнайтед" вышел вперед. Матич сделал передачу с одного края штрафной на другой, где оказался позабытый защитниками Джеймс, который свободно принял мяч и поразил ближний угол ворот — 2:1.

А вот после гола Джеймса "сороки" сдулись и уже больше не огрызались. "Дьяволы" контролировали игру и за 15 минут до конца сняли вопрос об исходе матче. Джо Уиллок зацепил ногу Рэшфорда в штрафной, а Бруну Фернандеш реализовал пенальти — 3:1.

"Ньюкасл" сыграл два совершенно разных тайма и даже не попытался избежать поражения после того, как "Юнайтед" второй раз за матч вышел вперед.

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 23:55

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  1. danmancunian 22.02.2021 00:00 # danmancunian
    С победой, соратники!!!

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  2. januzaj00 22.02.2021 00:00 # januzaj00
    Великий клуб! ГГМЮ

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  3. red-devil-4ever 21.02.2021 23:59 # red-devil-4ever
    Стандартная победа

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  4. lemass 21.02.2021 23:59 # lemass
    Манчестер Юнайтед!
    С победой!

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  5. mancunia-planet 21.02.2021 23:58 # mancunia-planet
    С победой

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