"Юнайтед" победил "Ньюкасл" и вернулся на второе место

"Манчестер Юнайтед" одержал свою первую победу за три последних матча в Премьер-Лиге, одолев дома "Ньюкасл" со счетом 3:1.

Впервые с Boxing Day в стартовом составе "красных дьяволов" вышел Даниэль Джеймс. Относительно выезда к "Реал Сосьедад" вернулись в команду Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Люк Шоу, Неманья Матич и Антони Мартиаль.



У "сорок" лишь Жоэлинтон поменял на острие атак Дуайта Гэйла.



Как ни странно, начало матча осталось за гостями, которые были гораздо активнее и пару раз смогли напрячь голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа.



Однако этот порыв довольно быстро затух. Хозяева забрали инициативу себе и принялись искать счастье в неторопливых позиционных атаках.



Ничего не предвещало беды для "Ньюкасла", но на 30-й минуте счет был открыт. Маркус Рэшфорд на левом фланге дважды унизил Эмиля Крафта, а затем хлестко пробил низом в ближний угол ворот — 1:0.



На этом странности не закончились, потому что "сороки" отыгрались почти сразу. Де Хеа перевел мяч на угловой после дальнего удара Аллана Сен-Максимена, а розыгрыш стандарта обернулся тем, что Харри Магуайр головой вынес мяч на все того же Сен-Максимена внутри штрафной, и француз вколотил снаряд под перекладину — 1:1.



Второй тайм гости тоже начали очень неплохо, ударом Сен-Максимена с линии штрафной потревожив Де Хеа, а затем "Юнайтед" вышел вперед. Матич сделал передачу с одного края штрафной на другой, где оказался позабытый защитниками Джеймс, который свободно принял мяч и поразил ближний угол ворот — 2:1.



А вот после гола Джеймса "сороки" сдулись и уже больше не огрызались. "Дьяволы" контролировали игру и за 15 минут до конца сняли вопрос об исходе матче. Джо Уиллок зацепил ногу Рэшфорда в штрафной, а Бруну Фернандеш реализовал пенальти — 3:1.



"Ньюкасл" сыграл два совершенно разных тайма и даже не попытался избежать поражения после того, как "Юнайтед" второй раз за матч вышел вперед.



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче