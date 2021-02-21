Сунесс: "Каждый хочет играть против "Ливерпуля"

Бывший капитан и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что "красные" превратились в желанного соперника для каждой команды Премьер-Лиги.

Накануне "Ливерпуль" потерпел свое четвертое подряд домашнее поражение, вслед за "Бернли", "Брайтоном" и "Манчестер Сити" одарив тремя очками и "Эвертон", который до этого не побеждал на "Энфилде" с 1999 года.



Сунессу больно наблюдать за мучениями "Ливерпуля", который, как он считает, совершенно не похож на себя.



"Они являются тенью прежнего "Ливерпуля". На протяжении трех лет "Ливерпуль" был командой, против которой никто не хочет играть; командой, которая всегда ведет игру и которая суперагрессивна. Играть против них было ужасно".



"А теперь каждый хочет играть против них. Они стали командой, которая сыпется от легкого прикосновения, и мне больно от этого".



"Будучи болельщиком "Ливерпуля", я глубоко опечален. Такое впечатление, что в них нет энергии, агрессии или желания сражаться. Очки достались лучшей команде", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.