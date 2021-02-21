"Сити" победил "Арсенал" благодаря быстрому голу Стерлинга

Гол Рахима Стерлинга уже на второй минуте обеспечил "Манчестер Сити" 18-ю победу подряд с учетом всех соревнований — 0:1 над "Арсеналом".

Относительно матча Лиги Европы с "Бенфикой" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял половины полевых игроков, оказав доверие Робу Холдингу, Пабло Мари, Кирану Тирни, Мохамеду Эльнени и Николя Пепе.



Впервые за месяц с лишним в старте "горожан" вышел Кевин Де Брюйне. Также с первых минут появились Джон Стоунс, Александр Зинченко, Фернандиньо и Илкай Гюндоган.



Гостям потребовалось менее полутора минут, чтобы распечатать ворота "Арсенала". Рияд Махрез раскачал на правом фланге Тирни и выполнил навес, а Холдинг не помешал Рахиму Стерлингу нанести удар головой — 0:1.



Хозяева были потрясены таким началом матча и следующие минут 10-15 провели в глухой обороне — "Сити" жаждал забить второй гол.



Однако "Арсенал" выдержал это давление и постепенно стал отодвигать игру от своих ворот. "Канониры" провели парочку быстрых контратак и наладили неплохой контроль мяча, этим и ограничившись в первом тайме.



Во втором тайме "горожане" восстановили контроль над игрой и стали пристреливаться. Хозяева помышляли лишь об обороне, боясь пропустить еще.



На 73-й минуте Артета все же решил рискнуть и выпустил Эмиля Смит-Роу и Александра Лакасетта, но толку не было никакого.



Во втором тайме гости были гораздо ближе к голу, однако счет уже не изменился.



Несмотря на скользкий счет, "Сити" победил уверенно. "Арсенал" не имел опасных моментов и нанес лишь один удар в створ за весь матч. "Канониры" сыграли достаточно трусливо и могли уповать разве что на какой-нибудь случайный отскок или ошибку соперника, но этого не дождались.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче