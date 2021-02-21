"Сити" победил "Арсенал" благодаря быстрому голу Стерлинга
Гол Рахима Стерлинга уже на второй минуте обеспечил "Манчестер Сити" 18-ю победу подряд с учетом всех соревнований — 0:1 над "Арсеналом".
Относительно матча Лиги Европы с "Бенфикой" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял половины полевых игроков, оказав доверие Робу Холдингу, Пабло Мари, Кирану Тирни, Мохамеду Эльнени и Николя Пепе.
Впервые за месяц с лишним в старте "горожан" вышел Кевин Де Брюйне. Также с первых минут появились Джон Стоунс, Александр Зинченко, Фернандиньо и Илкай Гюндоган.
Гостям потребовалось менее полутора минут, чтобы распечатать ворота "Арсенала". Рияд Махрез раскачал на правом фланге Тирни и выполнил навес, а Холдинг не помешал Рахиму Стерлингу нанести удар головой — 0:1.
Хозяева были потрясены таким началом матча и следующие минут 10-15 провели в глухой обороне — "Сити" жаждал забить второй гол.
Однако "Арсенал" выдержал это давление и постепенно стал отодвигать игру от своих ворот. "Канониры" провели парочку быстрых контратак и наладили неплохой контроль мяча, этим и ограничившись в первом тайме.
Во втором тайме "горожане" восстановили контроль над игрой и стали пристреливаться. Хозяева помышляли лишь об обороне, боясь пропустить еще.
На 73-й минуте Артета все же решил рискнуть и выпустил Эмиля Смит-Роу и Александра Лакасетта, но толку не было никакого.
Во втором тайме гости были гораздо ближе к голу, однако счет уже не изменился.
Несмотря на скользкий счет, "Сити" победил уверенно. "Арсенал" не имел опасных моментов и нанес лишь один удар в створ за весь матч. "Канониры" сыграли достаточно трусливо и могли уповать разве что на какой-нибудь случайный отскок или ошибку соперника, но этого не дождались.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
21.02.2021 21:25
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Последние комментарии:
Сити чемпион! Рвал всех! Но сегодня достойная поражение Арсенала. Я да же боялся последние минуты что Арсенал может забить гол. Потому что 1 гол отрыв опасно очень. Но у Сити много шансов был. Последних моментах Жезус мог бы пас отдать Рияду. Не отдал. Замечаю Жезус единалом стал. Канселу тоже отдал бы пас на Сильву. Бернардо забил бы. Тогда 0:3. Точный счет был. Не хватает Лерой Сане. Кансело-Сане эххх
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Трудно сказать что-то хорошее об игре пушкарей сегодня. Тактически игра проиграна вчистую, по настрою тоже проиграли. Пожалуй, хороший момент в том, что не рассыпались, боролись до конца. Хорошо смотрелся левый фланг в первом тайме. Сака и Тирни фланг Канселу продавливали. Может быть стоило сюда еще кого-то перебросить и усиливать атаки здесь. Однако проиграли по делу и пенять не на что. Еврокубки становятся все более призрачной мечтой
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Матчи МЮ как отличное снотворное.
Всем спокойной ночи
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Спасибо КОРОЛЯМ, что сильно не прессовали. Разминка перед ЛЕ.
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пока не готовы на равных тягаться с лучшей командой страны. но есть надежды даже с такой игрой.
(ответить)
Да норм матч, учитывая какую форму набрал Сити. Побадались, побратались, разошлись. Бенфику надо выносить в ответке.
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Печально. Но ничего. Смотрелись хорошо
(ответить)
Просто жалкое зрелище , впрочем ожидаемо от сытей ухахахахахаха
(ответить)
Через неделю е6ать никчёмный гейклубишко аснл будут лисы)
(ответить)
неожиданно равный матч, минутная нехватка концентрации
Клянусь, прочитал как "нехватка контрацепции"
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КОРОЛИ!!!
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Забавно, конечно, что гвардиола целиком скопировал стиль прошлосезонного ливерпуля после своего провала начала сезона, отсюда и нынешние успехи. Никогда сити не играл таким числом в защите, да и полузащитники работали меньше, явно атакующий уклон у них ушел
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Но гегемонит при этом великий Ливерпуль
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Похер, пляшем дальше.
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1 Манчестер Сити 25 59
КОРОЛИ!!!
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Олег R.I.P.
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Пеп решил не позорить своего студента и на 0-1 откатал
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неожиданно равный матч, минутная нехватка концентрации в начале матча решила исход встречи, обидненько
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