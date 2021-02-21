"Сити" победил "Арсенал" благодаря быстрому голу Стерлинга

Рахим Стерлинг Гол Рахима Стерлинга уже на второй минуте обеспечил "Манчестер Сити" 18-ю победу подряд с учетом всех соревнований — 0:1 над "Арсеналом".

Относительно матча Лиги Европы с "Бенфикой" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял половины полевых игроков, оказав доверие Робу Холдингу, Пабло Мари, Кирану Тирни, Мохамеду Эльнени и Николя Пепе.

Впервые за месяц с лишним в старте "горожан" вышел Кевин Де Брюйне. Также с первых минут появились Джон Стоунс, Александр Зинченко, Фернандиньо и Илкай Гюндоган.

Гостям потребовалось менее полутора минут, чтобы распечатать ворота "Арсенала". Рияд Махрез раскачал на правом фланге Тирни и выполнил навес, а Холдинг не помешал Рахиму Стерлингу нанести удар головой — 0:1.

Хозяева были потрясены таким началом матча и следующие минут 10-15 провели в глухой обороне — "Сити" жаждал забить второй гол.

Однако "Арсенал" выдержал это давление и постепенно стал отодвигать игру от своих ворот. "Канониры" провели парочку быстрых контратак и наладили неплохой контроль мяча, этим и ограничившись в первом тайме.

Во втором тайме "горожане" восстановили контроль над игрой и стали пристреливаться. Хозяева помышляли лишь об обороне, боясь пропустить еще.

На 73-й минуте Артета все же решил рискнуть и выпустил Эмиля Смит-Роу и Александра Лакасетта, но толку не было никакого.

Во втором тайме гости были гораздо ближе к голу, однако счет уже не изменился.

Несмотря на скользкий счет, "Сити" победил уверенно. "Арсенал" не имел опасных моментов и нанес лишь один удар в створ за весь матч. "Канониры" сыграли достаточно трусливо и могли уповать разве что на какой-нибудь случайный отскок или ошибку соперника, но этого не дождались.

"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. ararat-456ar 21.02.2021 21:56 # ararat-456ar
    Сити чемпион! Рвал всех! Но сегодня достойная поражение Арсенала. Я да же боялся последние минуты что Арсенал может забить гол. Потому что 1 гол отрыв опасно очень. Но у Сити много шансов был. Последних моментах Жезус мог бы пас отдать Рияду. Не отдал. Замечаю Жезус единалом стал. Канселу тоже отдал бы пас на Сильву. Бернардо забил бы. Тогда 0:3. Точный счет был. Не хватает Лерой Сане. Кансело-Сане эххх

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  2. denkik 21.02.2021 21:50 # denkik
    Трудно сказать что-то хорошее об игре пушкарей сегодня. Тактически игра проиграна вчистую, по настрою тоже проиграли. Пожалуй, хороший момент в том, что не рассыпались, боролись до конца. Хорошо смотрелся левый фланг в первом тайме. Сака и Тирни фланг Канселу продавливали. Может быть стоило сюда еще кого-то перебросить и усиливать атаки здесь. Однако проиграли по делу и пенять не на что. Еврокубки становятся все более призрачной мечтой

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  3. alexander-arnold 21.02.2021 21:48 # alexander-arnold
    Матчи МЮ как отличное снотворное.
    Всем спокойной ночи

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  4. kukuruzzo 21.02.2021 21:40 # kukuruzzo
    Спасибо КОРОЛЯМ, что сильно не прессовали. Разминка перед ЛЕ.

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  5. mixmaster 21.02.2021 21:40 # mixmaster
    пока не готовы на равных тягаться с лучшей командой страны. но есть надежды даже с такой игрой.

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  6. easports 21.02.2021 21:40 # easports
    Да норм матч, учитывая какую форму набрал Сити. Побадались, побратались, разошлись. Бенфику надо выносить в ответке.

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  7. royal-arsenal 21.02.2021 21:38 # royal-arsenal
    Печально. Но ничего. Смотрелись хорошо

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  8. roberto-89 21.02.2021 21:36 # roberto-89
    Просто жалкое зрелище , впрочем ожидаемо от сытей ухахахахахаха

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  9. chelsea88 21.02.2021 21:35 # chelsea88
    Через неделю е6ать никчёмный гейклубишко аснл будут лисы)

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  10. alexander-arnold 21.02.2021 21:35 # alexander-arnold
    неожиданно равный матч, минутная нехватка концентрации

    Клянусь, прочитал как "нехватка контрацепции"

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  11. mancityman 21.02.2021 21:34 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  12. liverfun 21.02.2021 21:33 # liverfun
    Забавно, конечно, что гвардиола целиком скопировал стиль прошлосезонного ливерпуля после своего провала начала сезона, отсюда и нынешние успехи. Никогда сити не играл таким числом в защите, да и полузащитники работали меньше, явно атакующий уклон у них ушел

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  13. master-fakaster 21.02.2021 21:32 # master-fakaster
    Но гегемонит при этом великий Ливерпуль

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  14. acceptodessa 21.02.2021 21:29 # acceptodessa
    Похер, пляшем дальше.

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  15. griezmann 21.02.2021 21:29 # griezmann
    1 Манчестер Сити 25 59

    КОРОЛИ!!!

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  16. billy-bones 21.02.2021 21:29 # billy-bones
    Олег R.I.P.

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  17. unclearness 21.02.2021 21:28 # unclearness
    Пеп решил не позорить своего студента и на 0-1 откатал

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  18. reams 21.02.2021 21:26 # reams
    неожиданно равный матч, минутная нехватка концентрации в начале матча решила исход встречи, обидненько

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