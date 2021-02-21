Алонсо передумал уходить из "Челси"

Маркос Алонсо Защитник Маркос Алонсо передумал уходить из "Челси" и теперь хочет продлить свой контракт с лондонским клубом.

Алонсо сыграл всего три матча за "Челси" при Фрэнке Лэмпарде, угодив в опалу к предшественнику Томаса Тухеля на посту главного тренера после ничьей 3:3 с "Вест Бромвичем" в сентябре.

Маркос уже паковал чемоданы, планируя по окончании сезона перейти свободным агентом в другой клуб Премьер-Лиги или отправиться в Серию А.

Однако при Тухеле 30-летний испанец был восстановлен в стартовом составе, приняв участие в шести матчах за месяц.

Как утверждает The Sun, теперь планы Алонсо изменились. Маркос хочет продлить на 12 месяцев свой контракт, по которому он получает 150 тысяч фунтов в неделю.


Метки Алонсо, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 21:00

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  1. chelsiukpro 21.02.2021 22:13 # chelsiukpro
    Походу карьера в Челси до лета не более...

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  2. ganinilyha 21.02.2021 21:23 # ganinilyha
    Надеюсь Тухель одумается и начнёт наигрывать Чилвелла

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  3. alexander-arnold 21.02.2021 21:17 # alexander-arnold
    Челси платят 150 тыщ лавочнику
    Прекратите мой орр

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  4. h22o 21.02.2021 21:14 # h22o
    200 к в Арсенале дадут мб

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  5. j24081993 21.02.2021 21:10 # j24081993
    Легенда Челси

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