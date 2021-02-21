Алонсо передумал уходить из "Челси"
Защитник Маркос Алонсо передумал уходить из "Челси" и теперь хочет продлить свой контракт с лондонским клубом.
Алонсо сыграл всего три матча за "Челси" при Фрэнке Лэмпарде, угодив в опалу к предшественнику Томаса Тухеля на посту главного тренера после ничьей 3:3 с "Вест Бромвичем" в сентябре.
Маркос уже паковал чемоданы, планируя по окончании сезона перейти свободным агентом в другой клуб Премьер-Лиги или отправиться в Серию А.
Однако при Тухеле 30-летний испанец был восстановлен в стартовом составе, приняв участие в шести матчах за месяц.
Как утверждает The Sun, теперь планы Алонсо изменились. Маркос хочет продлить на 12 месяцев свой контракт, по которому он получает 150 тысяч фунтов в неделю.
21.02.2021 21:00
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