Защитник Маркос Алонсо передумал уходить из "Челси" и теперь хочет продлить свой контракт с лондонским клубом.

Алонсо сыграл всего три матча за "Челси" при Фрэнке Лэмпарде, угодив в опалу к предшественнику Томаса Тухеля на посту главного тренера после ничьей 3:3 с "Вест Бромвичем" в сентябре.



Маркос уже паковал чемоданы, планируя по окончании сезона перейти свободным агентом в другой клуб Премьер-Лиги или отправиться в Серию А.



Однако при Тухеле 30-летний испанец был восстановлен в стартовом составе, приняв участие в шести матчах за месяц.



Как утверждает The Sun, теперь планы Алонсо изменились. Маркос хочет продлить на 12 месяцев свой контракт, по которому он получает 150 тысяч фунтов в неделю.