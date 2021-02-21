Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш пропустит около месяца из-за полученной на тренировке травмы голени.

Грилиш выходил в стартовом составе "вилланов" на 50 матчей Премьер-Лиги подряд, но в воскресенье Джека неожиданно не оказалось в заявке команды Дина Смита на домашнюю игру с "Лестером".



"Мы будем наблюдать его с течением времени. Это определенно не рецидив старой травмы и точно не выведет его из строя надолго".



"Мы будем наблюдать его, но я неисправимый оптимист и надеюсь, он вернется к "Лидсу" на следующей неделе. Однако это определит медицинский штаб", — сообщил главный тренер "Виллы" Дин Смит после поражения со счетом 1:2.



BBC в свою очередь утверждает, что у "Лидсу" Грилиш никак не вернется. 25-летний плеймейкер проведет в лазарете около месяца.



Также под вопросом теперь находится поездка Джека в сборную Англии, которая 25, 28 и 31 марта проведет матчи против Сан-Марино, Албании и Польши, соответственно.