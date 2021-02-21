Моуриньо: "Мои методы не уступают никому в мире"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выступил в защиту своих тренерских методов после поражения 1:2 от "Вест Хэма".

В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел свое пятое поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги. Таким образом, Моуриньо набрал всего 81 очко в своих первых 50 играх чемпионата у руля "шпор" — меньше, чем в каком-либо другом своем клубе на данной стадии.



К тренерской философии Моуриньо давно существуют вопросы, однако Жозе отвергает предположения, что он уже не тот.



"Нет, совершенно нет. У меня ноль сомнений".



"Иногда результаты являются следствием множества вещей в футболе. Мои и моего тренерского штаба методы не уступают никому другому в мире", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе рассказал, как собирается попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



"Очень сложно думать о топ-4. Первые четыре, пять, шесть команд набирают очки, так что будет очень, очень сложно попасть туда".



"Мы очень мотивированы преуспеть в Лиге Европы. Это будет непросто, но у нас огромная мотивация. Это может быть нашим способом попасть в Лигу Чемпионов и одновременно выиграть трофей", — добавил Моуриньо.