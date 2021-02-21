Моуриньо: "Мои методы не уступают никому в мире"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выступил в защиту своих тренерских методов после поражения 1:2 от "Вест Хэма".

В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел свое пятое поражение в шести последних матчах Премьер-Лиги. Таким образом, Моуриньо набрал всего 81 очко в своих первых 50 играх чемпионата у руля "шпор" — меньше, чем в каком-либо другом своем клубе на данной стадии.

К тренерской философии Моуриньо давно существуют вопросы, однако Жозе отвергает предположения, что он уже не тот.

"Нет, совершенно нет. У меня ноль сомнений".

"Иногда результаты являются следствием множества вещей в футболе. Мои и моего тренерского штаба методы не уступают никому другому в мире", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Также Жозе рассказал, как собирается попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

"Очень сложно думать о топ-4. Первые четыре, пять, шесть команд набирают очки, так что будет очень, очень сложно попасть туда".

"Мы очень мотивированы преуспеть в Лиге Европы. Это будет непросто, но у нас огромная мотивация. Это может быть нашим способом попасть в Лигу Чемпионов и одновременно выиграть трофей", — добавил Моуриньо.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 19:30

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 21.02.2021 20:37 # alexander-arnold
    однако Жозе отвергает предположения, что он уже не тот.

    Моуриньо: "я всегда играл в такой футбол и всегда буду играть в такой"

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  2. animadora 21.02.2021 20:21 # animadora
    Сдал Маур.

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  3. gerrard08 21.02.2021 19:48 # gerrard08
    Безнадежно отстал от современного футбола. Хоть и обещал внести новые и атакующие фишки в свой футбол. Щас его уровень - команды претендующие на ЛЕ.

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