"Лестер" обыграл "Виллу" и вышел на второе место

Джеймс Мэддисон "Лестер" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги благодаря победе 1:2 в гостях у "Астон Виллы".

"Лисы" уверенно начали матч на "Вилла Парк", и их гол на 19-й минуте не стал сюрпризом. Харви Барнс оставил мяч Джеймсу Мэддисону, а тот нанес удар в касание низом с подступов к штрафной — 0:1.

Спустя всего четыре минуте Барнс удвоил преимущество гостей, поспев на добивание после отраженного Эмилиано Мартинесом удара Джейми Варди из пределов штрафной площади — 0:2.

А вот второй тайм начался с гола хозяев. Мэтт Таргетт прострелил с левого фланга, Джеймс Макгинн передал мяч дальше, и Бертран Траоре поразил цель из вратарской — 1:2.

У "Виллы" было еще более 40 минут, чтобы уйти от поражения, однако все попытки домашней команды оказались тщетны. "Лестер" сыграл прагматично, время от времени огрызаясь контратаками благодаря Варди. Второй тайм был откровенно скуден на опасные моменты.

"Лестер" закрепил свой успех, достигнутый против "Ливерпуля", и одержал свою 15-ю победу в этом сезоне Премьер-Лиге. "Лисы" имеют отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов, но через неделю их ждет испытание "Арсеналом".

"Астон Вилла" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 19:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 21.02.2021 20:28 # alexander-arnold
    Я же говорил... Два месяца назад... В какой раз я уже поздравляю Антоху и Интер? Не помню. Но это не важно.

    ПЕРЕИГРАНО И УНИЧТОЖЕНО. ОЖИДАЕМО. СУДЕЙСКИЙ МИЛАН ПОВЕРЖЕН! ГРАФФ КОНТЕ НЕ ПРОСТО ДОЖАЛ СУДЕЙСКИЙ МИЛАН, НО И ОПУСТИЛ МОРАЛЬНО!

    ПОЗДРАВЛЯЮ ИНТЕРИСТОВ ОТ ВСЕЙ ДУШИ. ВЕРИЛ В КОНТЕ С ПЕРВОГО ДНЯ. ЕЩЕ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ИНТЕР КОНТЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ОФОРМЛЯТЬ ДУБЛЬ, НО МЕНТАЛИТЕТ КЛУБА ДАЛ О СЕБЕ ЗНАТЬ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ АНТОНИО И ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ.

    КОНТЕ ТАК ЖЕ ПЕРЕДАЕТ ХЕЙТЕРАМ ПРИВЕТ. "ПАРИК? "ФИЗРУК? "

    НЕТ, КОНТЕ - ВСЕ ЕЩЁ ГЕНИЙ И СЕРИЙНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

    Он построил династию в Ювентусе, он уничтожил АПЛ в своем первом сезоне , и теперь вернул Интер на вершину Италии

    Grazie Antonio

    Лукаку, Эриксен , Санчес выиграли чемпионство в Интере за два сезона быстрее чем в лузерных мю, Тоттенхэме, арсенале
    Ха-ха-ха-хааааа

    Ну и как же круто что Барелла поднимет кубок

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  2. alexander-arnold 21.02.2021 20:22 # alexander-arnold
    Я крайне "удивлен", что Арсенал проигрывает.
    Этого не может быть!!!

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  3. kanoniru-poker 21.02.2021 20:19 # kanoniru-poker
    Щель88 ты б так внимательно за своей толстушкой следил как за матчами Арсенала))

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  4. wolfsmensch 21.02.2021 20:19 # wolfsmensch
    коварен Хосеп. спецом не громит Арсенал, чтобы оставить своего протеже у руля потенциальных конкурентов, чтобы и впредь Артета их топил

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  5. reams 21.02.2021 20:17 # reams
    чет Сити побегал первые 5 минут и сдох, думали сразу тройку мячей забить и игру сделать, хех
    во втором будет тоже самое

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  6. easports 21.02.2021 20:16 # easports
    Ну вроде вошли в игру под конец тайма

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  7. acceptodessa 21.02.2021 20:13 # acceptodessa
    говноед, ты помнишь как твое членси сосало под новый год у Арсенала?? или ты забыл, пулосос?

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  8. reams 21.02.2021 20:09 # reams
    столько молодых талантливых своих ребят в клубе, а они это шлак среаловский подбирают)

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  9. acceptodessa 21.02.2021 20:09 # acceptodessa
    чолсе88, ну вам то под новый год присунули, говноедам синим. помнишь? ты тогда из под шконки два дня не вылазил.

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  10. chelsea88 21.02.2021 20:03 # chelsea88
    Гейгуннерасты должны благодарить шитюков, что те им всего лишь один пока воткнули)

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  11. unclearness 21.02.2021 20:01 # unclearness
    Блеат то как Арсенал мяч просто так на ровном месте теряет, ето просто ор

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  12. easports 21.02.2021 19:59 # easports
    Если они еще Месси подпишут, то тут точно гегемония на годы наступит.

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  13. lordofthefapl 21.02.2021 19:58 # lordofthefapl
    Скамейка у сити сильнее основного состава.в данный момент лучшая команда по игре мира..
    Сейчас б разгрома унизительного избежать,перед матчем с бенфикой

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  14. easports 21.02.2021 19:56 # easports
    Как будто на городских соревнованиях ребята их ЦСКА играют против дворовых поцыков.

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  15. acceptodessa 21.02.2021 19:53 # acceptodessa
    Слежу за Эдегором. Мое мнение просто ноль...

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  16. chelsea-69 21.02.2021 19:48 # chelsea-69
    Пеп вообще собирается Мбаппе на самолёте катать?

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  17. bluehonorcfc9 21.02.2021 19:45 # bluehonorcfc9
    лучший в истории ливерхуй
    5 Челси 25 43
    6 Ливерпуль 25 40
    7 Эвертон 24 40

    ))))))))))))

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  18. lordofthefapl 21.02.2021 19:41 # lordofthefapl
    Арсенал доминирует и контролирует матч

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  19. kukuruzzo 21.02.2021 19:39 # kukuruzzo
    Хули Габриэл не играет, пидарас гелевый?

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  20. chelsea88 21.02.2021 19:38 # chelsea88
    Гомо6ляди уже раздвинули будки, Стерлинг первым вошёл.

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