"Лестер" обыграл "Виллу" и вышел на второе место
"Лестер" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги благодаря победе 1:2 в гостях у "Астон Виллы".
"Лисы" уверенно начали матч на "Вилла Парк", и их гол на 19-й минуте не стал сюрпризом. Харви Барнс оставил мяч Джеймсу Мэддисону, а тот нанес удар в касание низом с подступов к штрафной — 0:1.
Спустя всего четыре минуте Барнс удвоил преимущество гостей, поспев на добивание после отраженного Эмилиано Мартинесом удара Джейми Варди из пределов штрафной площади — 0:2.
А вот второй тайм начался с гола хозяев. Мэтт Таргетт прострелил с левого фланга, Джеймс Макгинн передал мяч дальше, и Бертран Траоре поразил цель из вратарской — 1:2.
У "Виллы" было еще более 40 минут, чтобы уйти от поражения, однако все попытки домашней команды оказались тщетны. "Лестер" сыграл прагматично, время от времени огрызаясь контратаками благодаря Варди. Второй тайм был откровенно скуден на опасные моменты.
"Лестер" закрепил свой успех, достигнутый против "Ливерпуля", и одержал свою 15-ю победу в этом сезоне Премьер-Лиге. "Лисы" имеют отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов, но через неделю их ждет испытание "Арсеналом".
"Астон Вилла" — "Лестер". Отчет о матче
21.02.2021 19:00
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Я же говорил... Два месяца назад... В какой раз я уже поздравляю Антоху и Интер? Не помню. Но это не важно.
ПЕРЕИГРАНО И УНИЧТОЖЕНО. ОЖИДАЕМО. СУДЕЙСКИЙ МИЛАН ПОВЕРЖЕН! ГРАФФ КОНТЕ НЕ ПРОСТО ДОЖАЛ СУДЕЙСКИЙ МИЛАН, НО И ОПУСТИЛ МОРАЛЬНО!
ПОЗДРАВЛЯЮ ИНТЕРИСТОВ ОТ ВСЕЙ ДУШИ. ВЕРИЛ В КОНТЕ С ПЕРВОГО ДНЯ. ЕЩЕ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ИНТЕР КОНТЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ОФОРМЛЯТЬ ДУБЛЬ, НО МЕНТАЛИТЕТ КЛУБА ДАЛ О СЕБЕ ЗНАТЬ. В ЭТОМ СЕЗОНЕ АНТОНИО И ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ.
КОНТЕ ТАК ЖЕ ПЕРЕДАЕТ ХЕЙТЕРАМ ПРИВЕТ. "ПАРИК? "ФИЗРУК? "
НЕТ, КОНТЕ - ВСЕ ЕЩЁ ГЕНИЙ И СЕРИЙНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
Он построил династию в Ювентусе, он уничтожил АПЛ в своем первом сезоне , и теперь вернул Интер на вершину Италии
Grazie Antonio
Лукаку, Эриксен , Санчес выиграли чемпионство в Интере за два сезона быстрее чем в лузерных мю, Тоттенхэме, арсенале
Ха-ха-ха-хааааа
Ну и как же круто что Барелла поднимет кубок
(ответить)
Я крайне "удивлен", что Арсенал проигрывает.
Этого не может быть!!!
(ответить)
Щель88 ты б так внимательно за своей толстушкой следил как за матчами Арсенала))
(ответить)
коварен Хосеп. спецом не громит Арсенал, чтобы оставить своего протеже у руля потенциальных конкурентов, чтобы и впредь Артета их топил
(ответить)
чет Сити побегал первые 5 минут и сдох, думали сразу тройку мячей забить и игру сделать, хех
во втором будет тоже самое
(ответить)
Ну вроде вошли в игру под конец тайма
(ответить)
говноед, ты помнишь как твое членси сосало под новый год у Арсенала?? или ты забыл, пулосос?
(ответить)
столько молодых талантливых своих ребят в клубе, а они это шлак среаловский подбирают)
(ответить)
чолсе88, ну вам то под новый год присунули, говноедам синим. помнишь? ты тогда из под шконки два дня не вылазил.
(ответить)
Гейгуннерасты должны благодарить шитюков, что те им всего лишь один пока воткнули)
(ответить)
Блеат то как Арсенал мяч просто так на ровном месте теряет, ето просто ор
(ответить)
Если они еще Месси подпишут, то тут точно гегемония на годы наступит.
(ответить)
Скамейка у сити сильнее основного состава.в данный момент лучшая команда по игре мира..
Сейчас б разгрома унизительного избежать,перед матчем с бенфикой
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Как будто на городских соревнованиях ребята их ЦСКА играют против дворовых поцыков.
(ответить)
Слежу за Эдегором. Мое мнение просто ноль...
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Пеп вообще собирается Мбаппе на самолёте катать?
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лучший в истории ливерхуй
5 Челси 25 43
6 Ливерпуль 25 40
7 Эвертон 24 40
))))))))))))
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Арсенал доминирует и контролирует матч
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Хули Габриэл не играет, пидарас гелевый?
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Гомо6ляди уже раздвинули будки, Стерлинг первым вошёл.
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