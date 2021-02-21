"Лестер" обыграл "Виллу" и вышел на второе место

"Лестер" укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги благодаря победе 1:2 в гостях у "Астон Виллы".

"Лисы" уверенно начали матч на "Вилла Парк", и их гол на 19-й минуте не стал сюрпризом. Харви Барнс оставил мяч Джеймсу Мэддисону, а тот нанес удар в касание низом с подступов к штрафной — 0:1.



Спустя всего четыре минуте Барнс удвоил преимущество гостей, поспев на добивание после отраженного Эмилиано Мартинесом удара Джейми Варди из пределов штрафной площади — 0:2.



А вот второй тайм начался с гола хозяев. Мэтт Таргетт прострелил с левого фланга, Джеймс Макгинн передал мяч дальше, и Бертран Траоре поразил цель из вратарской — 1:2.



У "Виллы" было еще более 40 минут, чтобы уйти от поражения, однако все попытки домашней команды оказались тщетны. "Лестер" сыграл прагматично, время от времени огрызаясь контратаками благодаря Варди. Второй тайм был откровенно скуден на опасные моменты.



"Лестер" закрепил свой успех, достигнутый против "Ливерпуля", и одержал свою 15-ю победу в этом сезоне Премьер-Лиге. "Лисы" имеют отличные шансы на попадание в Лигу Чемпионов, но через неделю их ждет испытание "Арсеналом".



"Астон Вилла" — "Лестер". Отчет о матче