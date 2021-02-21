Де Брюйне приостановил переговоры о новом контракте

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне приостановил переговоры со своим клубом о новом контракте до лета.

"Сити" пытается договориться с Де Брюйне о продлении сотрудничества с прошлого лета. Этот процесс был приостановлен арестом агента Кевина осенью, после чего клуб стал общаться с игроком напрямую.

Сейчас базовая зарплата Де Брюйне составляет 290 тысяч фунтов в неделю. За счет бонусов Кевин получает около 310 тыс. фунтов каждые семь дней.

По новому контракту "Сити" предлагает бельгийцу, которому в июне исполнится 30 лет, понизить базовую зарплату до 250 тыс. фунтов в неделю и увеличить бонусную шкалу — дополнительно Де Брюйне сможет получать 70 тыс. фунтов в неделю.

Де Брюйне предлагается заключить сделку на таких условиях на пятилетний срок с опцией продления еще на 12 месяцев, однако Daily Star утверждает, что Кевин решил повременить с ответом.

Де Брюйне хочет сперва посмотреть, подпишет ли "Сити" Лионеля Месси с Эрлингом Холандном, которые, по слухам, хотят получать 500 и 300 тыс. фунтов в неделю, соответственно.


Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 21.02.2021 18:35 # superperez101
    500 тыс в неделю коротышке
    мир сошел с ума

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  2. suddenly 21.02.2021 18:34 # suddenly
    Де Брюйне не дурак, понимает, что такой клуб как МС можно подоить.

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