Де Брюйне приостановил переговоры о новом контракте

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне приостановил переговоры со своим клубом о новом контракте до лета.

"Сити" пытается договориться с Де Брюйне о продлении сотрудничества с прошлого лета. Этот процесс был приостановлен арестом агента Кевина осенью, после чего клуб стал общаться с игроком напрямую.



Сейчас базовая зарплата Де Брюйне составляет 290 тысяч фунтов в неделю. За счет бонусов Кевин получает около 310 тыс. фунтов каждые семь дней.



По новому контракту "Сити" предлагает бельгийцу, которому в июне исполнится 30 лет, понизить базовую зарплату до 250 тыс. фунтов в неделю и увеличить бонусную шкалу — дополнительно Де Брюйне сможет получать 70 тыс. фунтов в неделю.



Де Брюйне предлагается заключить сделку на таких условиях на пятилетний срок с опцией продления еще на 12 месяцев, однако Daily Star утверждает, что Кевин решил повременить с ответом.



Де Брюйне хочет сперва посмотреть, подпишет ли "Сити" Лионеля Месси с Эрлингом Холандном, которые, по слухам, хотят получать 500 и 300 тыс. фунтов в неделю, соответственно.