"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в топ-4
"Вест Хэм" одержал победу 2:1 над "Тоттенхэмом" и ворвался в топ-4 Премьер-Лиги.
По сравнению с победой над "Шеффилд Юнайтед" в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Пабло Форнальс и Мичейл Антонио, заменив Бена Джонсона и Мануэля Лансини.
Неожиданно быстро залечив мышечную травму, на фланг обороны "шпор" вернулся Серхио Регилон. Харри Кейн, пропустивший выезд к "Вольфсбергу" в Лиге Европы, вышел в нападение.
Счет в матче был открыт уже на пятой минуте, когда Джаррод Боуэн выполнил подачу с правого фланга к воротам, где Антонио со второй попытки пробил голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.
"Тоттенхэм" был вынужден атаковать в несвойственной себе позиционной манере и, нужно признать, создал несколько моментов. Почти вся угроза исходила от Харри Кейна, однако оказалось, что один в поле не воин.
"Вест Хэм" оборонялся компактно, а на 38-й минуте даже мог удвоить свое преимущество. Крейг Доусон бил головой после подачи углового, но Льорис вытащил мяч из под перекладины.
Жозе Моуриньо отреагировал не неудачное течение матча, выпустив на второй тайм Мэтта Дохерти и Гарета Бэйла.
Однако вторая половина матча началась не так, как надеялись "шпоры". Джесси Лингард пробросил себе мяч, ускользнул от трех соперников, ворвался в штрафную и поразил ворота — 2:0.
Теперь гостям терять было уже нечего, и они всей командой пошли вперед, подвергнув "молотобойцев" серьезному давлению. А на 64-й минуте Лукас Моура отыграл один гол, пробив головой в притирку с ближней штангой после подачи Бэйлом углового — 2:1.
"Тоттенхэм" почувствовал, что эту игру еще можно спасти, и принялся крупно рисковать. "Вест Хэм" оборонялся в поте лица и имел возможности контратаковать, но на второе сил уже не оставалось.
Избежать поражения "шпорам" так и не удалось, хотя ничья была близка — Бэйл и Сон Хен Мин пробили в каркас ворот Лукаша Фабиански.
"Тоттенхэм" по-настоящему заиграл, только когда пропустил два гола. Нестабильность даже на протяжении одного матча вновь стоила "шпорам" очков.
"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
21.02.2021 17:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лиргард: 4 матча, 3 года
Хаверц: 18 игр, 1+2
АХАХХАХАХАХААХАХЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЩАХАХАХАХА
(ответить)
Осталось Эве вшатать Саутгемптон и красота:
6. Челси
7. Лолипуль
(ответить)
Милан, что с ебалом?
(ответить)
Топ-клуб Лондона)))
(ответить)
Конте просто худший тренер на свете. Второй год даже плей офф ЛЧ выйти не может. При том, что в ней он сосёт просто всю карьеру. И с Юве и с Челси, и с Интером. Так он ещё и скандалит постоянно, как сучка во время месячных.
Единственное его якобы "достоинство" в том, что он может поставить ОДНУ единственную тактику всем всоим командам, которая позволяет им играть более менее без спадов по ходу сезона. Но эта трусливая тактика с 5 защами, благодаря которой 90% матчей его команд вообще невозможно смотреть. А когда против него выходит нормальный тренер, она тут же перестает работать, потому что ничего кроме неё Конте придумать не может. В результате и эти отсосы в ЛЧ.
Короче, Конте - самый конченный тренер мира. Надо быть идиотом, чтобы считать его топом
(ответить)
Конте топарь, жаль что пидоры в руководстве купили ему чМорату, вместо Лукакича,кто знает как бы все сложилось...
(ответить)
Походу Милан мимо чемпионства
(ответить)
Аж прям вестхем времен Тевеза вспомнились. Красавчики
(ответить)
Даже такой разобранные шпоры и то выше чем никчёмный гейклуб аснл...
(ответить)
Даёшь вест хем в лч. Осталось муму на свое законное 6-8 место отправится.
(ответить)
Придется с молотками за топ 4 сражаццо.
(ответить)
Лестер на втором, Вест Хэм - четвертые...
Все что надо знать о текущем состоянии топ-клубов
(ответить)
Че там Моура еще не уволили?
(ответить)
Что-то Вилла поплыла, думал интереснее матч будет
(ответить)
Как всегда игроки МЮ уходят из клуба и раскрываются по-новому
(ответить)
Лисы 1-0
(ответить)
20.02.2021 17:26 #
akado
А кто скинет? ВХ вряд ли выиграет у кур.
Источник: http://fapl.ru/posts/84195/?c=1#c7303064
Коротко об уровне экспертов на фапле
(ответить)
Линда нормуль, молодчик.
(ответить)
Крч к концу сезона Ттх -9, Лфк-8
И начну с лета топить за Чулси! Ну или кто там будет в тренде
(ответить)
Моура его же тактикой нагнули
Щя будет ныть о автобусе ВХ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий