"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в топ-4

"Вест Хэм" одержал победу 2:1 над "Тоттенхэмом" и ворвался в топ-4 Премьер-Лиги.

По сравнению с победой над "Шеффилд Юнайтед" в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Пабло Форнальс и Мичейл Антонио, заменив Бена Джонсона и Мануэля Лансини.



Неожиданно быстро залечив мышечную травму, на фланг обороны "шпор" вернулся Серхио Регилон. Харри Кейн, пропустивший выезд к "Вольфсбергу" в Лиге Европы, вышел в нападение.



Счет в матче был открыт уже на пятой минуте, когда Джаррод Боуэн выполнил подачу с правого фланга к воротам, где Антонио со второй попытки пробил голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.



"Тоттенхэм" был вынужден атаковать в несвойственной себе позиционной манере и, нужно признать, создал несколько моментов. Почти вся угроза исходила от Харри Кейна, однако оказалось, что один в поле не воин.



"Вест Хэм" оборонялся компактно, а на 38-й минуте даже мог удвоить свое преимущество. Крейг Доусон бил головой после подачи углового, но Льорис вытащил мяч из под перекладины.



Жозе Моуриньо отреагировал не неудачное течение матча, выпустив на второй тайм Мэтта Дохерти и Гарета Бэйла.



Однако вторая половина матча началась не так, как надеялись "шпоры". Джесси Лингард пробросил себе мяч, ускользнул от трех соперников, ворвался в штрафную и поразил ворота — 2:0.



Теперь гостям терять было уже нечего, и они всей командой пошли вперед, подвергнув "молотобойцев" серьезному давлению. А на 64-й минуте Лукас Моура отыграл один гол, пробив головой в притирку с ближней штангой после подачи Бэйлом углового — 2:1.



"Тоттенхэм" почувствовал, что эту игру еще можно спасти, и принялся крупно рисковать. "Вест Хэм" оборонялся в поте лица и имел возможности контратаковать, но на второе сил уже не оставалось.



Избежать поражения "шпорам" так и не удалось, хотя ничья была близка — Бэйл и Сон Хен Мин пробили в каркас ворот Лукаша Фабиански.



"Тоттенхэм" по-настоящему заиграл, только когда пропустил два гола. Нестабильность даже на протяжении одного матча вновь стоила "шпорам" очков.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче