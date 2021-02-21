"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в топ-4

Гол Джесси Лингарда "Вест Хэм" одержал победу 2:1 над "Тоттенхэмом" и ворвался в топ-4 Премьер-Лиги.

По сравнению с победой над "Шеффилд Юнайтед" в стартовый состав "молотобойцев" вернулись Пабло Форнальс и Мичейл Антонио, заменив Бена Джонсона и Мануэля Лансини.

Неожиданно быстро залечив мышечную травму, на фланг обороны "шпор" вернулся Серхио Регилон. Харри Кейн, пропустивший выезд к "Вольфсбергу" в Лиге Европы, вышел в нападение.

Счет в матче был открыт уже на пятой минуте, когда Джаррод Боуэн выполнил подачу с правого фланга к воротам, где Антонио со второй попытки пробил голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.

"Тоттенхэм" был вынужден атаковать в несвойственной себе позиционной манере и, нужно признать, создал несколько моментов. Почти вся угроза исходила от Харри Кейна, однако оказалось, что один в поле не воин.

"Вест Хэм" оборонялся компактно, а на 38-й минуте даже мог удвоить свое преимущество. Крейг Доусон бил головой после подачи углового, но Льорис вытащил мяч из под перекладины.

Жозе Моуриньо отреагировал не неудачное течение матча, выпустив на второй тайм Мэтта Дохерти и Гарета Бэйла.

Однако вторая половина матча началась не так, как надеялись "шпоры". Джесси Лингард пробросил себе мяч, ускользнул от трех соперников, ворвался в штрафную и поразил ворота — 2:0.

Теперь гостям терять было уже нечего, и они всей командой пошли вперед, подвергнув "молотобойцев" серьезному давлению. А на 64-й минуте Лукас Моура отыграл один гол, пробив головой в притирку с ближней штангой после подачи Бэйлом углового — 2:1.

"Тоттенхэм" почувствовал, что эту игру еще можно спасти, и принялся крупно рисковать. "Вест Хэм" оборонялся в поте лица и имел возможности контратаковать, но на второе сил уже не оставалось.

Избежать поражения "шпорам" так и не удалось, хотя ничья была близка — Бэйл и Сон Хен Мин пробили в каркас ворот Лукаша Фабиански.

"Тоттенхэм" по-настоящему заиграл, только когда пропустил два гола. Нестабильность даже на протяжении одного матча вновь стоила "шпорам" очков.

"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 21.02.2021 18:53 # narcot
    Лиргард: 4 матча, 3 года
    Хаверц: 18 игр, 1+2

    АХАХХАХАХАХААХАХЗАЗАЗАЗАЗАЗЗАЗАЩАХАХАХАХА

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  2. lemass 21.02.2021 18:52 # lemass
    Осталось Эве вшатать Саутгемптон и красота:
    6. Челси
    7. Лолипуль

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  3. gameboy 21.02.2021 18:50 # gameboy
    Милан, что с ебалом?

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  4. sisyazavr 21.02.2021 18:47 # sisyazavr
    Топ-клуб Лондона)))

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  5. rentv 21.02.2021 18:46 # rentv
    Конте просто худший тренер на свете. Второй год даже плей офф ЛЧ выйти не может. При том, что в ней он сосёт просто всю карьеру. И с Юве и с Челси, и с Интером. Так он ещё и скандалит постоянно, как сучка во время месячных.

    Единственное его якобы "достоинство" в том, что он может поставить ОДНУ единственную тактику всем всоим командам, которая позволяет им играть более менее без спадов по ходу сезона. Но эта трусливая тактика с 5 защами, благодаря которой 90% матчей его команд вообще невозможно смотреть. А когда против него выходит нормальный тренер, она тут же перестает работать, потому что ничего кроме неё Конте придумать не может. В результате и эти отсосы в ЛЧ.


    Короче, Конте - самый конченный тренер мира. Надо быть идиотом, чтобы считать его топом

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  6. jirrort 21.02.2021 18:29 # jirrort
    Конте топарь, жаль что пидоры в руководстве купили ему чМорату, вместо Лукакича,кто знает как бы все сложилось...

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  7. unclearness 21.02.2021 18:28 # unclearness
    Походу Милан мимо чемпионства

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  8. gameboy 21.02.2021 18:04 # gameboy
    Аж прям вестхем времен Тевеза вспомнились. Красавчики

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  9. chelsea88 21.02.2021 18:03 # chelsea88
    Даже такой разобранные шпоры и то выше чем никчёмный гейклуб аснл...

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  10. lexa-arsenal 21.02.2021 17:56 # lexa-arsenal
    Даёшь вест хем в лч. Осталось муму на свое законное 6-8 место отправится.

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  11. thegodfather 21.02.2021 17:45 # thegodfather
    Придется с молотками за топ 4 сражаццо.

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  12. alexander-arnold 21.02.2021 17:36 # alexander-arnold
    Лестер на втором, Вест Хэм - четвертые...
    Все что надо знать о текущем состоянии топ-клубов

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  13. alexander-arnold 21.02.2021 17:35 # alexander-arnold
    Че там Моура еще не уволили?

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  14. kukuruzzo 21.02.2021 17:30 # kukuruzzo
    Что-то Вилла поплыла, думал интереснее матч будет

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  15. januzaj00 21.02.2021 17:27 # januzaj00
    Как всегда игроки МЮ уходят из клуба и раскрываются по-новому

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  16. kukuruzzo 21.02.2021 17:25 # kukuruzzo
    Лисы 1-0

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  17. ry-l 21.02.2021 17:24 # ry-l
    20.02.2021 17:26 #
    akado

    А кто скинет? ВХ вряд ли выиграет у кур.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84195/?c=1#c7303064


    Коротко об уровне экспертов на фапле

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  18. kukuruzzo 21.02.2021 17:23 # kukuruzzo
    Линда нормуль, молодчик.

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  19. mcferson 21.02.2021 17:23 # mcferson
    Крч к концу сезона Ттх -9, Лфк-8
    И начну с лета топить за Чулси! Ну или кто там будет в тренде

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  20. unclearness 21.02.2021 17:08 # unclearness
    Моура его же тактикой нагнули
    Щя будет ныть о автобусе ВХ

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