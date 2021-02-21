В "Юнайтед" зафиксирована вспышка коронавируса

В стане "Манчестер Юнайтед" была выявлена вспышка коронавируса за считанные часы до матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

В опубликованном "Юнайтед" заявлении говорится, что несколько членов тренерского штаба первой команды были отправлены на карантин после того, как у них диагностировали COVID-19.



По информации Daily Mirror, речь может идти сразу о трех помощниках главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера. Игроков это не коснулось.



Также клуб с "Олд Траффорд" сообщает, что матч против "Ньюкасла" состоится в назначенное время, а свободные места на тренерской скамейке займут Ники Батт и Марк Демпси, которые обычно работают с молодежью "Юнайтед".