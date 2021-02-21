"Борнмут" назначил Вудгейта, а не Анри

Джонатан Вудгейт "Борнмут" отказался от планов по назначению Тьерри Анри своим новым главным тренером, заключив контракт до конца сезона с Джонатаном Вудгейтом.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Борнмут" обратился к "Монреалю", где Анри трудится с 2019 года, за разрешением начать официальные переговоры с легендой "Арсенала".

Назначение Тьерри ожидалось со дня на день, однако сегодня клуб Чемпионшипа утвердил в должности Вудгейта, который командовал "вишенками" на протяжении пяти матчей в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.

В этих пяти матчах Джонатан, подхвативший команду из рук уволенного Джейсона Тиндалла, одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение, чего оказалось достаточно, чтобы получить краткосрочный контракт.


Метки Борнмут, Вудгейт, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 15:30

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  1. jirrort 21.02.2021 15:43 # jirrort
    Все, абсолютно все ссут на никчемных гейгуннерастов!!!

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