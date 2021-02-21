Артета намекнул, что выкупит "лидера" Эдегора

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал понять, что его клуб открыт к выкупу полузащитника Мартина Эдегора у "Реала".

После своего перехода из "Реала" на правах аренды в зимнее трансферное окно Эдегору не потребовалось много времени на адаптацию в "Арсенале".



22-летний норвежец выходил в стартовом составе на позицию 10-го номера на оба последних матча "канониров", и Артета находится под впечатлением от своего новичка.



"Он молодой лидер. На поле он хорошо проявляет свой характер и свой интеллект. Такие качества и должны быть у лидера".



"Он здесь совсем недолго, но он очень быстро адаптировался. Его всего больше и больше уважают другие игроки и персонал, его вес в команде увеличивается с каждой неделей".



"Мы пригласили Мартина на несколько месяцев из "Реала", и прежде всего нам нужно выжать максимум в это период, используя его качества на благо команды".



"В конце сезона мы сядем вместе и решим, как сможем продолжить свои отношения. В данный момент это зависит не только от нас", — цитирует Артету Sky Sports.