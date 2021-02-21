Клопп объяснил, в чем "Ливерпуль" должен прибавить

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, в чем его команда должна прибавить после поражения 0:2 от "Эвертона".

Анализируя четвертое подряд домашнее поражение "Ливерпуля", Клопп в очередной раз убеждается, что соперники беспощадны к его команде.



Юрген чувствует, что "красных" наказывают за каждую их ошибку, тогда как они сами сделать того же не могут.



"Насколько это больно? Очень. Но не будем забывать, что первый пропущенный гол был совершенно необязательным, и это оказало больше влияние на игру".



"В игре есть два больших аспекта: ты должен обороняться и должен забивать".



"Была одна ситуация, когда мы оборонялись недостаточно хорошо, мы совершили ошибку, и соперник не смог забить. Также мы не использовали их ошибки и моменты, которые сами создали. Отсюда и результат".



"Не все матчи были такими же. Но в большинстве матчей мы доминируем. Мы проиграли на выезде "Лестеру", тоже доминируя".



"В решающие моменты мы либо совершаем ошибку, либо происходит нечто странное. Так получается, что соперник забивает со 100-процентной вероятностью, если мы совершаем ошибку. А если мы вынуждаем их ошибиться, то это еще не значит, что мы забьем".



"Думаю, каждый, кто видел сегодняшний матч без голов, подумал бы: "Как этот результат вообще возможен?" Но это случилось, причем не в первый раз".



"Мы очень критичны к себе. Мы не сможем изменить ситуацию, играя плохо, это невозможно. Очевидно, мы должны лучше действовать в решающие моменты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.