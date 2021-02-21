Холанду нужен контракт на 78 миллионов фунтов

Эрлинг Холанд В своем следующем клубе нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд надеется получить пятилетний контракт стоимостью 78 миллионов фунтов.

Как известно, особенность контракта Холанда в Дортмунде такова, что летом 2022 игрок сборной Норвегии будет доступен для трансфера за 68 миллионов фунтов.

Это означает, что "Боруссия" может попытаться продать своего бомбардира уже в ближайшее трансферное окно, а финансовые затруднения немецкого клуба и риск не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон только повышают вероятность этого события.

Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, заинтересованные в Холанде клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Реала" уже были уведомлены о запросах 20-летнего норвежца.

Суперагент Мино Райола поможет Холанду при смене клуба получить контракт с базовой зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю, что подтвердит статус Эрлинга как одного из лучших нападающих на планете.

"Боруссия" в свою очередь надеется, что сможет заработать минимум 100 млн. фунтов на Холанде, который забил 25 голов в 24 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.


Метки Боруссия, Райола, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 21.02.2021 14:14 # chelsiukpro
    Да идёт он накуй вместе с Райлой!

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  2. mancunia-planet 21.02.2021 13:52 # mancunia-planet
    Жирдяй Мино главное проблема, не стоит с ним связываться

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  3. danny949494 21.02.2021 13:44 # danny949494
    Изи контракт для Челси. Но Абрамович вряд ли постарается купить.

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  4. ilovemanutd 21.02.2021 13:27 # ilovemanutd
    https://i2-prod.manchestereveningnews.co.uk/incoming/article17132025.ece/ALTERNATES/s615/0_dmd5qbelnxt31.jpg

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  5. hunter022 21.02.2021 13:20 # hunter022
    К Оле переедет

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  6. mancityman 21.02.2021 13:16 # mancityman
    Будет у КОРОЛЕЙ!!!

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