Холанду нужен контракт на 78 миллионов фунтов
В своем следующем клубе нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд надеется получить пятилетний контракт стоимостью 78 миллионов фунтов.
Как известно, особенность контракта Холанда в Дортмунде такова, что летом 2022 игрок сборной Норвегии будет доступен для трансфера за 68 миллионов фунтов.
Это означает, что "Боруссия" может попытаться продать своего бомбардира уже в ближайшее трансферное окно, а финансовые затруднения немецкого клуба и риск не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон только повышают вероятность этого события.
Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, заинтересованные в Холанде клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Реала" уже были уведомлены о запросах 20-летнего норвежца.
Суперагент Мино Райола поможет Холанду при смене клуба получить контракт с базовой зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю, что подтвердит статус Эрлинга как одного из лучших нападающих на планете.
"Боруссия" в свою очередь надеется, что сможет заработать минимум 100 млн. фунтов на Холанде, который забил 25 голов в 24 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.
21.02.2021 13:00
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Да идёт он накуй вместе с Райлой!
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Жирдяй Мино главное проблема, не стоит с ним связываться
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Изи контракт для Челси. Но Абрамович вряд ли постарается купить.
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https://i2-prod.manchestereveningnews.co.uk/incoming/article17132025.ece/ALTERNATES/s615/0_dmd5qbelnxt31.jpg
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К Оле переедет
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Будет у КОРОЛЕЙ!!!
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