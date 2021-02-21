Холанду нужен контракт на 78 миллионов фунтов

В своем следующем клубе нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд надеется получить пятилетний контракт стоимостью 78 миллионов фунтов.

Как известно, особенность контракта Холанда в Дортмунде такова, что летом 2022 игрок сборной Норвегии будет доступен для трансфера за 68 миллионов фунтов.



Это означает, что "Боруссия" может попытаться продать своего бомбардира уже в ближайшее трансферное окно, а финансовые затруднения немецкого клуба и риск не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон только повышают вероятность этого события.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, заинтересованные в Холанде клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Реала" уже были уведомлены о запросах 20-летнего норвежца.



Суперагент Мино Райола поможет Холанду при смене клуба получить контракт с базовой зарплатой в 300 тыс. фунтов в неделю, что подтвердит статус Эрлинга как одного из лучших нападающих на планете.



"Боруссия" в свою очередь надеется, что сможет заработать минимум 100 млн. фунтов на Холанде, который забил 25 голов в 24 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.