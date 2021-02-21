Клопп недоумевает по поводу пенальти в ворота "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое недоумение по поводу пенальти, назначенного в концовке дерби с "Эвертоном".

Накануне "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 0:2, второй гол пропустив в концовке матча с пенальти, который был назначен за фол Трента Александер-Арнольда на Доминике Калверт-Левине.



Получив подсказку от VAR, рефери Крис Кавани лично сходил к бровке, но провел у монитора всего секунду, что вызывает недоумение у Клоппа.



"Я правда думаю, что спрашивать меня насчет пенальти — это несправедливо. Каждый задает мне этот вопрос, значит каждый думает, что пенальти не было. Но это неважно, потому что рефери посчитал, что пенальти был".



"Я хотел поговорить с ним после первого интервью, но они уже ушли. Я лишь хотел спросить, что он такого увидел, потому что, раз уж к тебе обращается VAR в такой ситуации, значит есть некоторые сомнения".



"Но ему потребовалась только секунда. Он подошел, посмотрел с двух или трех метров, развернулся и подтвердил пенальти. Очевидно, он увидел что-то такое, что все остальные люди не увидели".



"Я еще не видел повторов, но каждый, кто разговаривал со мной, говорит: "Как это может быть пенальти?!" — цитирует Клоппа Goal.