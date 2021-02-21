Клопп недоумевает по поводу пенальти в ворота "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое недоумение по поводу пенальти, назначенного в концовке дерби с "Эвертоном".
Накануне "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 0:2, второй гол пропустив в концовке матча с пенальти, который был назначен за фол Трента Александер-Арнольда на Доминике Калверт-Левине.
Получив подсказку от VAR, рефери Крис Кавани лично сходил к бровке, но провел у монитора всего секунду, что вызывает недоумение у Клоппа.
"Я правда думаю, что спрашивать меня насчет пенальти — это несправедливо. Каждый задает мне этот вопрос, значит каждый думает, что пенальти не было. Но это неважно, потому что рефери посчитал, что пенальти был".
"Я хотел поговорить с ним после первого интервью, но они уже ушли. Я лишь хотел спросить, что он такого увидел, потому что, раз уж к тебе обращается VAR в такой ситуации, значит есть некоторые сомнения".
"Но ему потребовалась только секунда. Он подошел, посмотрел с двух или трех метров, развернулся и подтвердил пенальти. Очевидно, он увидел что-то такое, что все остальные люди не увидели".
"Я еще не видел повторов, но каждый, кто разговаривал со мной, говорит: "Как это может быть пенальти?!" — цитирует Клоппа Goal.
21.02.2021 12:00
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Конечно, когда в прошлом сезоне все решения принимались в пользу Ливерпуля, сейчас он не может понять почему всё по другому
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заебал уже ныть. купи очки посильнее.
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был конечно) Смените очки клоппу
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венгер 2.0 намечается
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Клопп сам себя закапывает...
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Пенальти скорее был, чем нет. Спорные пенки всегда даются и Ливерпулю тоже, я уже не говорю о нырках игроков(все ныряют, абсолютно в каждом клубе есть по 3-4 игрока, которые нырнут в удобном случае). Но суть в том, что Эвертон выгрызал на поле, в каждом отрезке были быстрее, на шаг впереди, думали на опережении, сражались за очки или за себя, не знаю, мотивация запредельная, чего не скажешь об игроках Ливерпуля. Взяли 2 трофея, одно дело дегроиды, которые называют АПЛ картонной и тд, но по факту удоволствия от празднования мало кто получил, пустые трибуны это не футбол. Тем, кто сейчас на поле выходит под красными футболками нужен новый вызов, это очевидно. Надеюсь позиция, которую они будут занимать в конце и станет этим вызовом.
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