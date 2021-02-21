У Сульшера есть поддержка для покупки игроков вроде Холанда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что у него есть поддержка владельцев клуба для приобретения игроков топ-уровня вроде нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Упустив Холанда чуть более года назад, "Юнайтед" сохранил интерес к норвежскому бомбардиру, и Daily Mirror ожидает, что по окончании сезона "красные дьяволы" предпримут вторую попытку.



Когда Сульшера спросили про Холанда, он отказался обсуждать конкретные имена, но дал понять, что планирует покупать летом.



"У нас есть план, как сделать из "Манчестер Юнайтед" очень успешную команду. Команду, за которую хотят выступать игроки топ-уровня".



"В наших руках продолжать прогрессировать и становиться ближе к трофеям".



"Что касается конкретных имен, то я ничего не могу сказать. Но у нас есть поддержка. Владельцы продолжают поддерживать клуб и меня, и, надеюсь, мы сможем укрепить наш состав".



"Мы становимся ближе, но нам нужно выступать лучше, чем в прошлом году, когда мы достигли трех полуфиналов. Следующий этап — участвовать в финалах и снова утвердиться претендентом на титул в лиге", — сообщил Сульшер.