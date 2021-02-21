Гвардиола готовится к расставаниям с игроками

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что некоторые его игроки могут покинуть клуб грядущим летом.

Как известно, в данный момент ветераны "Сити" вроде Фернандиньо и Серхио Агуэро приближаются к концу своих контрактов, тогда как некоторые игроки вроде Эмерика Лапорта имеют причину быть недовольными количеством своего игрового времени.



Гвардиола никого не хочет отпускать, но признает, что не все его подопечные счастливы.



"Я верю, что все эти игроки заслуживают остаться здесь на много, много лет. Они несомненно обладают исключительным мастерством. Но год от года их ситуация может отличаться, и есть игроки, которые принимают изменившиеся роли, а другие — нет".



"Дело не в мастерстве. Дело в том, готов ли ты мириться с тем, что не играешь. Если не готов, настал момент уйти".



"Есть игроки, которые в силу возраста, характера или многих других причин принимают новые роли. Другие этого не делают — когда они играют, все идеально, а когда не играют за команду, это становится проблемой".



"Эти игроки должны поразмышлять и поговорить со своим агентами, чтобы вместе с клубом решить, как будет лучше в первую очередь для них, а также для клуба, поэтому я не знаю, что случится к следующему сезону", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.