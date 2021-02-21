"Лестер" присмотрел преемника для Варди

"Лестер" присмотрел нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни на роль преемника для Джейми Варди.

Варди является лучшим бомбардиром "Лестера" в этом сезоне, забив 12 голов в 20 матчах Премьер-Лиги, однако Джейми уже 34 года, и главный тренер "лис" Брендан Роджерс не может не задумываться о перспективной замене для ветерана, особенно в случае попадания в еврокубки на будущий год.



По информации Daily Mirror, внимание "Лестера" привлек 24-летний Тоуни, который является самым результативным игроком этого сезона во всем английском футболе, наколотив 24 гола в 31 матче Чемпионшипа.



Примечательно, что Айвен присоединился к "Брентфорду" только прошлым летом, когда он был куплен у "Питерборо" за 5 миллионов фунтов. Сейчас англичанин оценивается в гораздо более внушительную сумму.



Высочайшая результативность Тоуни помогает "Брентфоду" идти на втором месте в Чемпионшипе, и если сезон сложится удачно для "пчел", "Лестеру потребуется весомый аргумент — вроде Лиги Чемпионов, — чтобы переманить Айвена.