25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 февраля, четырьмя поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 15:00 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" находится в отличной форме и проиграл лишь один из 10 последних матчей в Премьер-Лиге, одержав шесть побед. "Тоттенхэм" потерпел четыре поражения в пяти последних поединках чемпионата и сейчас находится в шести очках позади своего соперника. "Молотобойцы" рискуют повторить клубный рекорд из четырех подряд поражений против одного соперника в высшем дивизионе.



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио готов к выходу в старте после двух матчей отдыха. Фабиан Бальбуэна залечил икроножную мышцу.



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пропустил матч против "Вольфсберга" в Лиге Европы, но лишь в качестве предосторожности. Серхио Регилон и Серж Орье остаются в лазарете.



АСТОН ВИЛЛА — ЛЕСТЕР 17:05 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" выиграла три из четырех последних домашних матчей, но в 20 последних встречах с командам из первой тройки одержала только одну победу. "Лестер" не знает поражений уже семь поединков Премьер-Лиги кряду и в этом сезоне одержал уже восемь выездных побед — только в двух кампаниях было больше в высшем дивизионе. "Лисы" победили на "Вилла Парк" со счетом 1:4 в прошлом сезоне, но еще никогда не обыгрывали бирмингемцев два раза подряд на выезде в чемпионате.



У крайнего защитника "Виллы" Мэтти Кэша растяжение задней поверхности бедра. На его месте может сыграть Ахмед Аль-Мухаммади, который в этом сезоне Премьер-Лиги пока лишь однажды выходил в старте.



Тимоти Кастань покинул лазарет "Лестера", но Уэс Морган, Весле Фофана, Джеймс Джастин, Деннис Прат и Айозе Перес там остаются.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" потерпел уже четыре домашних поражения в этом сезоне Премьер-Лиги — еще никогда "канониры" не проигрывали на "Эмирейтс" больше в течение одной кампании. "Манчестер Сити" бьет рекорд за рекордом, одержав 17 побед подряд с учетом всех соревнований, включая 12 в чемпионате. "Горожане" ни разу не уступили в 10 последних встречах с "Арсеналом" в Премьер-Лиге, в девяти из них забивая минимум дважды.



На левый фланг обороны "Арсенала" может вернуться Киран Тирни, но Томас Партей пока не готов.



"Сити" надеется на возвращение Илкая Гюндогана, у которого возникли проблемы с пахом во время матча против "Эвертона". Натан Аке травмирован.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — НЬЮКАСЛ 22:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" все еще второй, но при этом выиграл лишь один из пяти последних матчей в Премьер-Лиге. Правда, и поражение у "красных дьяволов" всего одно в 18 последних поединках чемпионата. "Ньюкасл" находится в ужасной форме, уступив в семи из девяти последних матчей в Премьер-Лиге. В 37 последних выездах на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований "сороки" одержали только одну победу — 0:1 в декабре 2013.



"Юнайтед" устроит фитнес-тесты для Скотта Мактоминея, Донни Ван де Бека и Эдинсона Кавани. Поль Погба точно не сыграет.



Защитник "Ньюкасла" Федерико Фернандес вернется только на следующей неделе. Джефф Хендрик снова доступен после дисквалификации. Каллум Уилсон по-прежнему травмирован.