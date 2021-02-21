ПСЖ видит в Кейне замену для Мбаппе

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет целью номер один ПСЖ, если Килиан Мбаппе все-таки покинет "Стад де Франс" грядущим летом.

Поскольку от действующего контракта Мбаппе остается всего один полный год, Килиан не оставит своему клубу выбора, если новая сделка так и не будет согласована.



ПСЖ просто будет вынужден продать 22-летнего Мбаппе, основными претендентами на которого считаются "Реал" и "Ливерпуль". Кроме того, сохраняется неопределенность с будущим другого нападающего парижан в лице Неймара, которого мечтает вернуть "Барселона", несмотря на свои финансовые затруднения.



В случае расставания с кем-либо из своих звездных нападающих, ПСЖ постарается купить Кейна. Таково желание главного тренера парижан Маурисио Почеттино, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Почеттино тренировал Кейна на протяжении пяти с половиной лет в Северном Лондоне и до сих пор регулярно обменивается сообщениями с бывшим подопечным по WhatsApp.



"Шпоры" оценивают 27-летнего капитана сборной Англии в 150 миллионов фунтов, однако это не станет проблемой для ПСЖ, учитывая финансовую мощь французского клуба и доход от продажи Мбаппе или Неймара.