У Клоппа плохое предчувствие насчет травмы Хендерсона

Юрген Клопп и Джордан Хендерсон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что у него плохое предчувствие насчет травмы очередного игрока, капитана Джордана Хендерсона.

Помимо результата, субботнее поражение 0:2 от "Эвертона" было омрачено для "Ливерпуля" травмой Хендерсона, который был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.

Лазарет "красных" и без того переполнен, и Клопп опасается, что Джордан может задержаться на больничной койке.

"У него возникли проблемы с пахом, в области приводящей мышцы. Это выглядит плохо. Остальное мы узнаем завтра", — сообщил Клопп Sky Sports.

Также Юрген высказался непосредственно насчет игры.

"Мы можем целый час говорить о деталях, и вы осознаете, что 90% в нашей игре было позитивным. Однако оставшиеся 10% не были, и мы должны изменить эти 10%, потому что это влияет на результат".

"Мы стоим здесь и разговариваем после поражения 0:2. Я знаю, насколько это важно. Мы чувствуем это в глубине. Но с завтрашнего дня я должен использовать те вещи, которые мы делали хорошо. Наличие этих хороших вещей гарантирует, что мы способны изменить ситуацию. Но мы должны действовать иначе в определяющие моменты", — добавил Клопп.


Метки Клопп, Ливерпуль, травмы, Хендерсон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2021 00:05

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  1. true-manc 21.02.2021 00:19 # true-manc
    Пора распускать этот портовый бордель. Уже половина их сотрудниц не выходит на работу. Трусливые прошмандовки специально убегают в лазарет всем бл*дюшником, т.к. им надоело позориться на поле.

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