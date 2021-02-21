У Клоппа плохое предчувствие насчет травмы Хендерсона
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что у него плохое предчувствие насчет травмы очередного игрока, капитана Джордана Хендерсона.
Помимо результата, субботнее поражение 0:2 от "Эвертона" было омрачено для "Ливерпуля" травмой Хендерсона, который был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.
Лазарет "красных" и без того переполнен, и Клопп опасается, что Джордан может задержаться на больничной койке.
"У него возникли проблемы с пахом, в области приводящей мышцы. Это выглядит плохо. Остальное мы узнаем завтра", — сообщил Клопп Sky Sports.
Также Юрген высказался непосредственно насчет игры.
"Мы можем целый час говорить о деталях, и вы осознаете, что 90% в нашей игре было позитивным. Однако оставшиеся 10% не были, и мы должны изменить эти 10%, потому что это влияет на результат".
"Мы стоим здесь и разговариваем после поражения 0:2. Я знаю, насколько это важно. Мы чувствуем это в глубине. Но с завтрашнего дня я должен использовать те вещи, которые мы делали хорошо. Наличие этих хороших вещей гарантирует, что мы способны изменить ситуацию. Но мы должны действовать иначе в определяющие моменты", — добавил Клопп.
21.02.2021 00:05
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Пора распускать этот портовый бордель. Уже половина их сотрудниц не выходит на работу. Трусливые прошмандовки специально убегают в лазарет всем бл*дюшником, т.к. им надоело позориться на поле.
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