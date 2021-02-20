"Ливерпуль" впервые с 1999 года проиграл дома "Эвертону"

Ришарлисон "Ливерпуль" впервые с 1923 года потерпел четыре поражения подряд дома, на сей раз уступив "Эвертону", не знавшему побед на "Энфилде" с 1999, со счетом 0:2.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:2 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов посреди недели.

У "ирисок" стартовый состав освежили Шеймус Коулмен, Андре Гомеш и Хамес Родригес.

Гостям удалось открыть счет в матче уже на третьей минуте. Озан Кабак прозевал пас себе за спину от Хамеса, в результате чего Ришарлисон ворвался в штрафную почти по центру и хладнокровно пробил низом в угол ворот — 0:1.

Довольно скоро "Ливерпуль" пришел в себя и устроил пятиминутку активности. Поразить чужие ворота из убойного положения Роберто Фирмино помешал рикошет, блестящий удар Джордана Хендерсона был парирован Джорданом Пикфордом, а Трент Александер-Арнольд с дистанции пробил над перекладиной.

В середине тайма "Эвертон" получил передышку. Дело в том, что капитан хозяев Хендерсон травмировался и был вынужден уступить свое место на поле Натаниэлю Филлипсу.

Остаток тайма "красные" провели неубедительно и даже могли пропустить, но Алиссон по-настоящему спас свою команду, отразив удар головой Коулмена в упор.

В перерыве Юрген Клопп привел в чувство свою команду, и та помчалась атаковать с началом второго тайма. Один только Мане трижды оказывался на ударной позиции, но в первом случае "Эвертон" выручил Пикфорд, во втором Садио промахнулся, а в третьем его удар был заблокирован Майклом Кином.

Постепенно этот натиск ослаб, и "ириски", наконец, смогли пересечь половину поля, вспомнив об атаках — вернее, о контратаках, потому что преимущество по-прежнему было у "Ливерпуля".

И за 10 минут до конца хозяева нарвались на одну из таких контратак. Ришарлисон убежал в прорыв по правому флангу, а затем сделал передачу в центр на Доминика Калверт-Левина. Вышедший на замену нападающий не смог пробить Алиссона с первой попытки и поспешил на добивание, но был лишен равновесия Александер-Арнольдом. Рефери назначил пенальти, который был реализован Гульфи Сигурдссоном — 0:2.

На этом игра по сути закончилась. Навал "красных" в концовке был чисто формальным и проблем "ирискам" не доставил.

"Эвертон" одержал действительно историческую победу — свою первую на "Энфилде" с 1999 года, воспользовавшись проблемами "Ливерпуля" с травмами — проблемами, которые только усугубились в свете повреждения Хендерсона.

"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2021 22:25

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 20.02.2021 22:49 # mufc1994
    Ну и помойка у клоппа образовалась, то чувство, когда у эве усилить игру выходит сигурдсон и калверт льюин, а у лузерки шакири))

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  2. apl-nash 20.02.2021 22:46 # apl-nash
    Не расстраиваемся, красная братва. Игнорим местных животных, ибо они всегда готовы затоптать споткнувшегося. За тучами заблистает снова солнце, верим в Клоппа, в Кэпа, во всех игроков вплоть до запасных. Never give up, YNWA!

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  3. master-fakaster 20.02.2021 22:45 # master-fakaster
    Чот даже жалко Ливер, даже и не вспомню, когда так позорился действующий чемпион

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  4. kojan 20.02.2021 22:43 # kojan
    лузерпуль даже не картонный чемпион, лузерпуль даже не навозная куча, а навозная жижа, растекается... кто там следующий по графику пердолить ливерню...

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  5. serg34 20.02.2021 22:41 # serg34
    Проиграли? ничего страшного.. ЛЧ наша зато. Бомбит только у скама!

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  6. manutd-20champ 20.02.2021 22:40 # manutd-20champ
    вот это колбасу чмырят не по детски

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  7. alexander-arnold 20.02.2021 22:39 # alexander-arnold
    Пенсы до сих пор горят. Норм Манимино их подорвал

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  8. gameboy 20.02.2021 22:39 # gameboy
    Сколько еще раз написать что гегенпрессинг ничем хорошим для спортсменов не заканчивается. Просто всю команду на мусорку, Ливерпуль в Чемпионшип..

    Анчи так подгорел в 2005ом, что решил сделать первой командой портовой деревни Эвертон)

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  9. bezviz 20.02.2021 22:39 # bezviz
    опачки опачки, 2 хуёчка в попочке))))))

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  10. true-manc 20.02.2021 22:36 # true-manc
    Ох уж эти колбасники…

    Каждый третий казах, каждый второй рахит,
    И каждый первый анально грешит,
    Бахваляясь чемпионством купленным
    И победой в ЛЧ над шпорами тухлыми,
    Ставят весь сайт на уши, объявляют гегемонию,
    Коронуют свою династию портового зловония...
    Но рано радовались колбасные обрезки:
    Их бездарная команда сдала резко
    И стала играть из рук вон плохо,
    В гробу уже перевернулась мамаша Клоппа;
    Закончились деньги на судей, дело - труба,
    У нищих мразей хватает только на Кабака.
    Нежданно-негаданно спустились с небес,
    Замялось, зажалось колбасное стадо овец,
    Кара небесная настигла тупиц -
    Не поможет больше ротирующий фриц.
    За картонное чемпионство и распространенный Covid
    Отвечает каждый портовый и громко скулит,
    Стиснув зубы, подставляет всем свои чресла
    И отправляется на родное седьмое место.

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  11. bezviz 20.02.2021 22:35 # bezviz
    ПОМОЙКА Е6АНАЯ ЛЕЖАТЬ + СОСАТЬ АХАХАХАХАХХАХАХАХАХ)))))

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  12. ry-l 20.02.2021 22:34 # ry-l
    Сасиска, привет


    16.02.2021 18:00 #
    sausage

    Надежда умирает последней, Never give up и тд и тп. Не может топовая команда в одночасье превратиться в говно

    Источник: http://fapl.ru/posts/84125/?c=1#c7301759

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  13. aliluya-nn 20.02.2021 22:34 # aliluya-nn
    В этом сезоне только МЮ остался не ощутив кризис ..все остальные в нем побывали, а кто-то еще там
    Клопп - топ ..покоритель рекордов и антирекордов ..дальше можно как у Дейенерис титулов насочинять

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  14. shakur 20.02.2021 22:34 # shakur
    Такой резкий спад можно объяснить только договоренностью по переходу Мбаппе.

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  15. fowler9 20.02.2021 22:33 # fowler9
    Клопп аут

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  16. wolfsmensch 20.02.2021 22:33 # wolfsmensch
    Ливерпуль ужасен. Надо все силы бросать на ЛЧ. Хотя те же ПСЖ с Баварией не по зубам нынешнему Ливерпулю.
    Но игроки выздоровеют, следующим летом будет нормальная предсезонка - тогда и посмотрим чего стоит Клопп и команда

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  17. alexomck 20.02.2021 22:33 # alexomck
    Клопп - картонный тренер.

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  18. hammersmith 20.02.2021 22:32 # hammersmith
    пригласить в защиту какого-то днаря малолетнего из команды пускающей по 7 мячей и находящейся в зоне вылета своей лиги и на что-то надеяться. liverhooi way.

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  19. alexander-arnold 20.02.2021 22:32 # alexander-arnold
    Эвертон играл как говно, а Ливерпуль еще хуже.
    Судьи пидарасы

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  20. lemass 20.02.2021 22:32 # lemass
    4 сезона идти к чемпику, получить картонку, потом вернуться на исходный страпон ака 7 место в таблице!
    Ну топ же Клоп!

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