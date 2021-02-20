"Ливерпуль" впервые с 1999 года проиграл дома "Эвертону"

"Ливерпуль" впервые с 1923 года потерпел четыре поражения подряд дома, на сей раз уступив "Эвертону", не знавшему побед на "Энфилде" с 1999, со счетом 0:2.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:2 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов посреди недели.



У "ирисок" стартовый состав освежили Шеймус Коулмен, Андре Гомеш и Хамес Родригес.



Гостям удалось открыть счет в матче уже на третьей минуте. Озан Кабак прозевал пас себе за спину от Хамеса, в результате чего Ришарлисон ворвался в штрафную почти по центру и хладнокровно пробил низом в угол ворот — 0:1.



Довольно скоро "Ливерпуль" пришел в себя и устроил пятиминутку активности. Поразить чужие ворота из убойного положения Роберто Фирмино помешал рикошет, блестящий удар Джордана Хендерсона был парирован Джорданом Пикфордом, а Трент Александер-Арнольд с дистанции пробил над перекладиной.



В середине тайма "Эвертон" получил передышку. Дело в том, что капитан хозяев Хендерсон травмировался и был вынужден уступить свое место на поле Натаниэлю Филлипсу.



Остаток тайма "красные" провели неубедительно и даже могли пропустить, но Алиссон по-настоящему спас свою команду, отразив удар головой Коулмена в упор.



В перерыве Юрген Клопп привел в чувство свою команду, и та помчалась атаковать с началом второго тайма. Один только Мане трижды оказывался на ударной позиции, но в первом случае "Эвертон" выручил Пикфорд, во втором Садио промахнулся, а в третьем его удар был заблокирован Майклом Кином.



Постепенно этот натиск ослаб, и "ириски", наконец, смогли пересечь половину поля, вспомнив об атаках — вернее, о контратаках, потому что преимущество по-прежнему было у "Ливерпуля".



И за 10 минут до конца хозяева нарвались на одну из таких контратак. Ришарлисон убежал в прорыв по правому флангу, а затем сделал передачу в центр на Доминика Калверт-Левина. Вышедший на замену нападающий не смог пробить Алиссона с первой попытки и поспешил на добивание, но был лишен равновесия Александер-Арнольдом. Рефери назначил пенальти, который был реализован Гульфи Сигурдссоном — 0:2.



На этом игра по сути закончилась. Навал "красных" в концовке был чисто формальным и проблем "ирискам" не доставил.



"Эвертон" одержал действительно историческую победу — свою первую на "Энфилде" с 1999 года, воспользовавшись проблемами "Ливерпуля" с травмами — проблемами, которые только усугубились в свете повреждения Хендерсона.



"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче