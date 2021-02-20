"Ливерпуль" впервые с 1999 года проиграл дома "Эвертону"
"Ливерпуль" впервые с 1923 года потерпел четыре поражения подряд дома, на сей раз уступив "Эвертону", не знавшему побед на "Энфилде" с 1999, со счетом 0:2.
Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:2 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов посреди недели.
У "ирисок" стартовый состав освежили Шеймус Коулмен, Андре Гомеш и Хамес Родригес.
Гостям удалось открыть счет в матче уже на третьей минуте. Озан Кабак прозевал пас себе за спину от Хамеса, в результате чего Ришарлисон ворвался в штрафную почти по центру и хладнокровно пробил низом в угол ворот — 0:1.
Довольно скоро "Ливерпуль" пришел в себя и устроил пятиминутку активности. Поразить чужие ворота из убойного положения Роберто Фирмино помешал рикошет, блестящий удар Джордана Хендерсона был парирован Джорданом Пикфордом, а Трент Александер-Арнольд с дистанции пробил над перекладиной.
В середине тайма "Эвертон" получил передышку. Дело в том, что капитан хозяев Хендерсон травмировался и был вынужден уступить свое место на поле Натаниэлю Филлипсу.
Остаток тайма "красные" провели неубедительно и даже могли пропустить, но Алиссон по-настоящему спас свою команду, отразив удар головой Коулмена в упор.
В перерыве Юрген Клопп привел в чувство свою команду, и та помчалась атаковать с началом второго тайма. Один только Мане трижды оказывался на ударной позиции, но в первом случае "Эвертон" выручил Пикфорд, во втором Садио промахнулся, а в третьем его удар был заблокирован Майклом Кином.
Постепенно этот натиск ослаб, и "ириски", наконец, смогли пересечь половину поля, вспомнив об атаках — вернее, о контратаках, потому что преимущество по-прежнему было у "Ливерпуля".
И за 10 минут до конца хозяева нарвались на одну из таких контратак. Ришарлисон убежал в прорыв по правому флангу, а затем сделал передачу в центр на Доминика Калверт-Левина. Вышедший на замену нападающий не смог пробить Алиссона с первой попытки и поспешил на добивание, но был лишен равновесия Александер-Арнольдом. Рефери назначил пенальти, который был реализован Гульфи Сигурдссоном — 0:2.
На этом игра по сути закончилась. Навал "красных" в концовке был чисто формальным и проблем "ирискам" не доставил.
"Эвертон" одержал действительно историческую победу — свою первую на "Энфилде" с 1999 года, воспользовавшись проблемами "Ливерпуля" с травмами — проблемами, которые только усугубились в свете повреждения Хендерсона.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
20.02.2021 22:25
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Последние комментарии:
Ну и помойка у клоппа образовалась, то чувство, когда у эве усилить игру выходит сигурдсон и калверт льюин, а у лузерки шакири))
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Не расстраиваемся, красная братва. Игнорим местных животных, ибо они всегда готовы затоптать споткнувшегося. За тучами заблистает снова солнце, верим в Клоппа, в Кэпа, во всех игроков вплоть до запасных. Never give up, YNWA!
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Чот даже жалко Ливер, даже и не вспомню, когда так позорился действующий чемпион
(ответить)
лузерпуль даже не картонный чемпион, лузерпуль даже не навозная куча, а навозная жижа, растекается... кто там следующий по графику пердолить ливерню...
(ответить)
Проиграли? ничего страшного.. ЛЧ наша зато. Бомбит только у скама!
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вот это колбасу чмырят не по детски
(ответить)
Пенсы до сих пор горят. Норм Манимино их подорвал
(ответить)
Сколько еще раз написать что гегенпрессинг ничем хорошим для спортсменов не заканчивается. Просто всю команду на мусорку, Ливерпуль в Чемпионшип..
Анчи так подгорел в 2005ом, что решил сделать первой командой портовой деревни Эвертон)
(ответить)
опачки опачки, 2 хуёчка в попочке))))))
(ответить)
Ох уж эти колбасники…
Каждый третий казах, каждый второй рахит,
И каждый первый анально грешит,
Бахваляясь чемпионством купленным
И победой в ЛЧ над шпорами тухлыми,
Ставят весь сайт на уши, объявляют гегемонию,
Коронуют свою династию портового зловония...
Но рано радовались колбасные обрезки:
Их бездарная команда сдала резко
И стала играть из рук вон плохо,
В гробу уже перевернулась мамаша Клоппа;
Закончились деньги на судей, дело - труба,
У нищих мразей хватает только на Кабака.
Нежданно-негаданно спустились с небес,
Замялось, зажалось колбасное стадо овец,
Кара небесная настигла тупиц -
Не поможет больше ротирующий фриц.
За картонное чемпионство и распространенный Covid
Отвечает каждый портовый и громко скулит,
Стиснув зубы, подставляет всем свои чресла
И отправляется на родное седьмое место.
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ПОМОЙКА Е6АНАЯ ЛЕЖАТЬ + СОСАТЬ АХАХАХАХАХХАХАХАХАХ)))))
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Сасиска, привет
16.02.2021 18:00 #
sausage
Надежда умирает последней, Never give up и тд и тп. Не может топовая команда в одночасье превратиться в говно
Источник: http://fapl.ru/posts/84125/?c=1#c7301759
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В этом сезоне только МЮ остался не ощутив кризис ..все остальные в нем побывали, а кто-то еще там
Клопп - топ ..покоритель рекордов и антирекордов ..дальше можно как у Дейенерис титулов насочинять
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Такой резкий спад можно объяснить только договоренностью по переходу Мбаппе.
(ответить)
Клопп аут
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Ливерпуль ужасен. Надо все силы бросать на ЛЧ. Хотя те же ПСЖ с Баварией не по зубам нынешнему Ливерпулю.
Но игроки выздоровеют, следующим летом будет нормальная предсезонка - тогда и посмотрим чего стоит Клопп и команда
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Клопп - картонный тренер.
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пригласить в защиту какого-то днаря малолетнего из команды пускающей по 7 мячей и находящейся в зоне вылета своей лиги и на что-то надеяться. liverhooi way.
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Эвертон играл как говно, а Ливерпуль еще хуже.
Судьи пидарасы
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4 сезона идти к чемпику, получить картонку, потом вернуться на исходный страпон ака 7 место в таблице!
Ну топ же Клоп!
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