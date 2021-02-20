Ягиелка отдал своего сына в академию "Ливерпуля"
Легенда "Эвертона" Фил Ягиелка отдал своего сына в академию "Ливерпуля".
В течение своих 12 сезонов на "Гудисон Парк" Ягиелка сыграл 385 матчей, прежде чем в 2019 году ушел доигрывать карьеру в "Шеффилд Юнайтед".
Несмотря на свою связь с "ирисками", Фил решил, что его 13-летнему сыну Заку будет лучше получить футбольное воспитание в "Ливерпуле".
Как сообщает Daily Mail, теперь Ягиелка-младший, играющий на позиции нападающего, будет выступать за команду U-14 "красных".
Зак Ягиелка делал определенные успехи и в гольфе, однако на семейном совете было решено, чтобы юноша сосредоточится на футболе.
20.02.2021 22:00
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Последние комментарии:
Ягиелка топарик жуткий, его сын тоже будет таким же надеюсь. А Карра пусть в Эвертон своих детей отправляет, мразина
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Ну не помню у кого точно,вроде у Невила сын в академии МС был, просто выбирают где инфраструктура лучше ну или по ближе к дому
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