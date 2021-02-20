Легенда "Эвертона" Фил Ягиелка отдал своего сына в академию "Ливерпуля".

В течение своих 12 сезонов на "Гудисон Парк" Ягиелка сыграл 385 матчей, прежде чем в 2019 году ушел доигрывать карьеру в "Шеффилд Юнайтед".



Несмотря на свою связь с "ирисками", Фил решил, что его 13-летнему сыну Заку будет лучше получить футбольное воспитание в "Ливерпуле".



Как сообщает Daily Mail, теперь Ягиелка-младший, играющий на позиции нападающего, будет выступать за команду U-14 "красных".



Зак Ягиелка делал определенные успехи и в гольфе, однако на семейном совете было решено, чтобы юноша сосредоточится на футболе.