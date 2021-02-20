Моуриньо: "Преждевременно смотреть в таблицу"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что преждевременно делать выводы по положению его команды в таблице Премьер-Лиге.
Проиграв четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, "шпоры" были отброшены на девятое место. Однако Моуриньо не видит в этом трагедии и все еще надеется финишировать в зоне Лиги Чемпионов.
"Еще очень преждевременно смотреть в таблицу. У команд по-прежнему есть отложенные матчи. Кроме того, что касается нас, то мы уже сыграли по два раза с "Ливерпулем", "Челси", "Манчестер Сити".
"Так что мы должны сражаться. Подождем до конца сезона, а там будет видно, чем все закончилось. Случиться может всякое".
"Мы можем финишировать в топ-4, топ-6 или за пределами топ-6. Мы должны постараться, чтобы реализовался лучший сценарий", — цитирует Моуриньо BBC.
20.02.2021 21:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бла бла бла
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий