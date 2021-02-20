Шоукросс сменил "Стоук" на "Интер Майами"
Защитник Райан Шоукросс перешел из "Стоука" в "Интер Майами" на правах свободного агента.
Будучи воспитанником академии "Манчестер Юнайтед", почти всю свою сознательную карьеру Шоукросс посвятил "Стоуку".
Райан провел у "гончаров" 14 лет, немало поиграв на уровне Премьер-Лиги, однако ранее на текущей неделе клуб Чемпионшипа объявил о досрочном прекращении контракта с защитником.
Получив статус свободного агента, 33-летний англичанин отправился во Флориду и присоединился к команде Фила Невилла, которая сейчас готовится к стартующему в апреле новому сезону МЛС.
20.02.2021 20:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бекхэм всё скамьё своё в клуб тянет по блату. Бизнесмен.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий