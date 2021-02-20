Шоукросс сменил "Стоук" на "Интер Майами"

Защитник Райан Шоукросс перешел из "Стоука" в "Интер Майами" на правах свободного агента.

Будучи воспитанником академии "Манчестер Юнайтед", почти всю свою сознательную карьеру Шоукросс посвятил "Стоуку".



Райан провел у "гончаров" 14 лет, немало поиграв на уровне Премьер-Лиги, однако ранее на текущей неделе клуб Чемпионшипа объявил о досрочном прекращении контракта с защитником.



Получив статус свободного агента, 33-летний англичанин отправился во Флориду и присоединился к команде Фила Невилла, которая сейчас готовится к стартующему в апреле новому сезону МЛС.