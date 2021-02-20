Тухель недоволен Хадсон-Одои и Абрахэмом
Наставник "Челси" Томас Тухель раскритиковал Каллума Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэма после матча против "Саутгемптона" (1:1).
Выпустив Хадсон-Одои вместо Абрахэма в перерыве субботнего матча Премьер-Лиги на "Сент-Мэри", спустя полчаса Тухель заменил и Каллума.
По словам Тухеля, оба атакующих игрока расстроили его своим вкладом в игру, однако Томас обещает не делать далекоидущих выводов по одному матчу.
"Я не переживал насчет Тэмми Абрахэма. Я заменил его не из-за травмы. Ему оказалось сложно проявить свое мастерство".
Ему не удавалось повлиять на игру, поэтому мы изменили свое построение. Мы выпустили Каллума Хадсон-Одои, но я недоволен его настроем, энергией и контрпрессингом".
"Я заменил его, потому что мы требуем 100-процентной отдачи. Я чувствовал, что он не в правильном состоянии, чтобы помочь нам. Это было сложное решение, но завтра это будет забыто, и у него есть все шансы выйти в старте против "Атлетико", — цитирует Тухеля ESPN.
20.02.2021 19:00
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ахахаха начало конца гпенсов))
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