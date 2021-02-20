Тухель недоволен Хадсон-Одои и Абрахэмом

Каллум Хадсон-Одои Наставник "Челси" Томас Тухель раскритиковал Каллума Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэма после матча против "Саутгемптона" (1:1).

Выпустив Хадсон-Одои вместо Абрахэма в перерыве субботнего матча Премьер-Лиги на "Сент-Мэри", спустя полчаса Тухель заменил и Каллума.

По словам Тухеля, оба атакующих игрока расстроили его своим вкладом в игру, однако Томас обещает не делать далекоидущих выводов по одному матчу.

"Я не переживал насчет Тэмми Абрахэма. Я заменил его не из-за травмы. Ему оказалось сложно проявить свое мастерство".

Ему не удавалось повлиять на игру, поэтому мы изменили свое построение. Мы выпустили Каллума Хадсон-Одои, но я недоволен его настроем, энергией и контрпрессингом".

"Я заменил его, потому что мы требуем 100-процентной отдачи. Я чувствовал, что он не в правильном состоянии, чтобы помочь нам. Это было сложное решение, но завтра это будет забыто, и у него есть все шансы выйти в старте против "Атлетико", — цитирует Тухеля ESPN.


Метки Премьер-Лига, Саутгемптон, Тухель Абрахэм, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2021 19:00

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  1. gunars 20.02.2021 20:09 # gunars
    ахахаха начало конца гпенсов))
    Тухеля сливают, как обычно на отход)

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  2. alexander-arnold 20.02.2021 20:08 # alexander-arnold
    Шутки с Тухелем плохи. Пакуй чемоданы Обои

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  3. ganinilyha 20.02.2021 19:46 # ganinilyha
    Дальше маринуй Зиеша на лавке

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  4. ensiferum 20.02.2021 19:41 # ensiferum
    В 10-м играли сегодня.

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