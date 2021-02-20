Анчелотти: "Эвертон" не на том уровне, что "Ливерпуль"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что его команда пока не может сравниться с "Ливерпулем", несмотря на близость к соседям в таблице Премьер-Лиги.
В преддверии мерсисайдского дерби на "Энфилде" "Ливерпуль" и "Эвертон" находятся на расстоянии в три очка друг от друга.
Тем не менее, Анчелотти настаивает на том, что "ириски" должны значительно прибавить и набраться опыта, чтобы сражаться за высокие места, как это год за годом делает "Ливерпуль".
"Прямо сейчас мы не том же уровне, что "Ливерпуль". Это правда, что мы очень близки к ним в таблице, но между нами все еще есть разница — у них больше опыта борьбы наверху".
"В данный момент у нас нет такого рода опыта. Но день за днем мы должны стараться становиться лучше, повышая свою планку в плане конкурентоспособности", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
20.02.2021 18:00
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Похожу будет ничья
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