"Челси" ушел от поражения на "Сент-Мэри"

Заработанный и реализованный Мейсоном Маунтом пенальти позволил "Челси" избежать поражения в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.

Относительно поражения от "Вулверхэмптона" на прошлой неделе в стартовый состав "святых" вернулись Мохамед Салису и Мусса Дженепо, заменив Кайла Уолкер-Питерса и Стюарта Армстронга.



По сравнению с победой над "Ньюкаслом" в понедельник в старте "синих" вместо Кепы Аррисабалаги, Андреаса Кристенсена, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои появились Эдуар Менди, Курт Зума, Нголо Канте и Рис Джеймс.



"Челси" едва не открыл счет уже на шестой минуте. Джеймс сделал передачу верхом поперек штрафной площади, а подключившийся параллельным курсом Маркос Алонсо пробил по летящему мячу с отскоком от газона — немного мимо!



Дальше "синие" принялись уверенно контролировать мяч, однако без явных голевых моментов — лишь Антонио Рюдигер на 29-й минуте отметился дальним ударом, но Алекс Маккарти уверенно забрал мяч.



"Саутгемптон" в атаке вообще ничего не показывал, но на 33-й минуте внезапно открыл счет. Увидев настоящую дыру в центре обороны гостей, Натан Редмонд сделал передачу в эту зону на Такуми Минамино, который ворвался в штрафную, на ложном движении усадил на пятую точку Сесара Аспиликуэту с Менди и поразил ворота — 1:0.



"Челси" пуще прежнего принялся перекатывать мяч, но в остатке тайма огрызнулся лишь ударом головой Курта Зума после навеса Алонсо со штрафного. Маккарти вновь сыграл надежно.



Во втором тайме "синие" продолжили оказывать давление, и на 53-й минуте "святые" дрогнули. Пришедший помогать защитникам Данни Ингс нарушил правила в своей штрафной на Мейсоне Маунте, который сам и реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Наиграть на еще один гол "Челси" не смог. Скорее гости могли пропустить — на 71-й минуте защитник хозяев Янник Вестергор пробил головой в перекладину.



"Челси" впервые при Томасе Тухеле пришлось отыгрываться, и "синие" смогли уйти от поражения только благодаря пенальти. "Саутгемптон" за весь матч нанес лишь один удар в створ, и это был гол.



"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче