"Челси" ушел от поражения на "Сент-Мэри"
Заработанный и реализованный Мейсоном Маунтом пенальти позволил "Челси" избежать поражения в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.
Относительно поражения от "Вулверхэмптона" на прошлой неделе в стартовый состав "святых" вернулись Мохамед Салису и Мусса Дженепо, заменив Кайла Уолкер-Питерса и Стюарта Армстронга.
По сравнению с победой над "Ньюкаслом" в понедельник в старте "синих" вместо Кепы Аррисабалаги, Андреаса Кристенсена, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои появились Эдуар Менди, Курт Зума, Нголо Канте и Рис Джеймс.
"Челси" едва не открыл счет уже на шестой минуте. Джеймс сделал передачу верхом поперек штрафной площади, а подключившийся параллельным курсом Маркос Алонсо пробил по летящему мячу с отскоком от газона — немного мимо!
Дальше "синие" принялись уверенно контролировать мяч, однако без явных голевых моментов — лишь Антонио Рюдигер на 29-й минуте отметился дальним ударом, но Алекс Маккарти уверенно забрал мяч.
"Саутгемптон" в атаке вообще ничего не показывал, но на 33-й минуте внезапно открыл счет. Увидев настоящую дыру в центре обороны гостей, Натан Редмонд сделал передачу в эту зону на Такуми Минамино, который ворвался в штрафную, на ложном движении усадил на пятую точку Сесара Аспиликуэту с Менди и поразил ворота — 1:0.
"Челси" пуще прежнего принялся перекатывать мяч, но в остатке тайма огрызнулся лишь ударом головой Курта Зума после навеса Алонсо со штрафного. Маккарти вновь сыграл надежно.
Во втором тайме "синие" продолжили оказывать давление, и на 53-й минуте "святые" дрогнули. Пришедший помогать защитникам Данни Ингс нарушил правила в своей штрафной на Мейсоне Маунте, который сам и реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Наиграть на еще один гол "Челси" не смог. Скорее гости могли пропустить — на 71-й минуте защитник хозяев Янник Вестергор пробил головой в перекладину.
"Челси" впервые при Томасе Тухеле пришлось отыгрываться, и "синие" смогли уйти от поражения только благодаря пенальти. "Саутгемптон" за весь матч нанес лишь один удар в створ, и это был гол.
"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче
20.02.2021 17:25
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Последние комментарии:
Пенсов скорее всего не будет в четверке.
Такой позор в ЛЧ не нужен.
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6 матчей саут сосет всем подряд, а потом на пути появляется абсолютно новое тухельсе во главе с опытным великим тактиком Тухелем и какает на них. Вот так дела
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у пенсов можно одного игрока запомнить
это маунт
и то крысеныш так и норовит их-под тишка по ноге ударить.
однако лучший у этой помойки, до первого перелома
короче нахуй из четверки пиздула подмостовная
(ответить)
Алонсо топ. В одного сохранил очко
(ответить)
вот и кнчился тухель
играл себе играл в перекатывание мяча и забросы на алонсо
и все
нахуй из четверки
(ответить)
джеймс кстати какой-то туповатый...по уровню тупости на уровне трента
такое же дно
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- Н'голо Канте против "Саутгемптона"
✅ - Наибольшее количество возвратов мяча - 13
✅ - Больше всего перехватов - 7
✅ - Больше всего отборов - 4
✅ - 100% успешных обводок
✅ - 100% выигранных воздушных единоборств
[Squawka]
лучший сегодня
кова днил знатно
маунт на уровне как всегда
остальные слабо
алонсо вернулся на свой уровень...околодна
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отскочили все-таки пенсомакаки
без судейки никак?
чмошники ебаные
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Юнес ништяк голешник закатил
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легкие 3 очка, зиеш-топ!
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Символично, что бывший игрок Ливерпуля с барского плеча кинул пенсам подачку, чтобы они хотя бы очко увезли с СентМери.
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Норм эти неудачники на 2 место решили глаз положить, пхаха
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символично, что саут лишился победы из-за символичного бывшего игрока зеропуля
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6 лузов, 0-9 от помойки и конечно надо отобрать очки именно у Челси. Гондоны.
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Челси в Лч, лузерхуй на страпон )) !!
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Позор да и только :(
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лолик, у матрасов облак и суарес поломались, изи катка, чё.
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ну что обезвизились в очередной раз))
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Ничейка не плохой результат сегодня! Хейтеры идите наккуй
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Ужасный матч. Катастрофа.
Лишь Канте и Маунт старались, а остальный действовали невпопад. Это в первую очередь: Вернер, Одои, Абрахам. Последний очень неуклюж.
Рюдигер и Алонсо не тянут основу. Зиеша вообще не узнать. Где его дерзкие передачи в штрафную?
Такой уязвимый Челси Атлетико разнесет
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