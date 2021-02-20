"Челси" ушел от поражения на "Сент-Мэри"

Мейсон Маунт Заработанный и реализованный Мейсоном Маунтом пенальти позволил "Челси" избежать поражения в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.

Относительно поражения от "Вулверхэмптона" на прошлой неделе в стартовый состав "святых" вернулись Мохамед Салису и Мусса Дженепо, заменив Кайла Уолкер-Питерса и Стюарта Армстронга.

По сравнению с победой над "Ньюкаслом" в понедельник в старте "синих" вместо Кепы Аррисабалаги, Андреаса Кристенсена, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои появились Эдуар Менди, Курт Зума, Нголо Канте и Рис Джеймс.

"Челси" едва не открыл счет уже на шестой минуте. Джеймс сделал передачу верхом поперек штрафной площади, а подключившийся параллельным курсом Маркос Алонсо пробил по летящему мячу с отскоком от газона — немного мимо!

Дальше "синие" принялись уверенно контролировать мяч, однако без явных голевых моментов — лишь Антонио Рюдигер на 29-й минуте отметился дальним ударом, но Алекс Маккарти уверенно забрал мяч.

"Саутгемптон" в атаке вообще ничего не показывал, но на 33-й минуте внезапно открыл счет. Увидев настоящую дыру в центре обороны гостей, Натан Редмонд сделал передачу в эту зону на Такуми Минамино, который ворвался в штрафную, на ложном движении усадил на пятую точку Сесара Аспиликуэту с Менди и поразил ворота — 1:0.

"Челси" пуще прежнего принялся перекатывать мяч, но в остатке тайма огрызнулся лишь ударом головой Курта Зума после навеса Алонсо со штрафного. Маккарти вновь сыграл надежно.

Во втором тайме "синие" продолжили оказывать давление, и на 53-й минуте "святые" дрогнули. Пришедший помогать защитникам Данни Ингс нарушил правила в своей штрафной на Мейсоне Маунте, который сам и реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Наиграть на еще один гол "Челси" не смог. Скорее гости могли пропустить — на 71-й минуте защитник хозяев Янник Вестергор пробил головой в перекладину.

"Челси" впервые при Томасе Тухеле пришлось отыгрываться, и "синие" смогли уйти от поражения только благодаря пенальти. "Саутгемптон" за весь матч нанес лишь один удар в створ, и это был гол.

"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2021 17:25

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 20.02.2021 18:39 # felix-the-cat
    Пенсов скорее всего не будет в четверке.

    Такой позор в ЛЧ не нужен.

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  2. zheka000000 20.02.2021 18:20 # zheka000000
    6 матчей саут сосет всем подряд, а потом на пути появляется абсолютно новое тухельсе во главе с опытным великим тактиком Тухелем и какает на них. Вот так дела

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  3. superperez101 20.02.2021 18:15 # superperez101
    у пенсов можно одного игрока запомнить
    это маунт
    и то крысеныш так и норовит их-под тишка по ноге ударить.
    однако лучший у этой помойки, до первого перелома

    короче нахуй из четверки пиздула подмостовная

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  4. j24081993 20.02.2021 18:12 # j24081993
    Алонсо топ. В одного сохранил очко

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  5. superperez101 20.02.2021 18:11 # superperez101
    вот и кнчился тухель
    играл себе играл в перекатывание мяча и забросы на алонсо

    и все

    нахуй из четверки

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  6. thegodfather 20.02.2021 18:09 # thegodfather
    джеймс кстати какой-то туповатый...по уровню тупости на уровне трента

    такое же дно

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  7. thegodfather 20.02.2021 18:07 # thegodfather
    - Н'голо Канте против "Саутгемптона"

    &#9989; - Наибольшее количество возвратов мяча - 13
    &#9989; - Больше всего перехватов - 7
    &#9989; - Больше всего отборов - 4
    &#9989; - 100% успешных обводок
    &#9989; - 100% выигранных воздушных единоборств

    [Squawka]


    лучший сегодня


    кова днил знатно


    маунт на уровне как всегда

    остальные слабо
    алонсо вернулся на свой уровень...околодна

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  8. superperez101 20.02.2021 18:04 # superperez101
    отскочили все-таки пенсомакаки
    без судейки никак?

    чмошники ебаные

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  9. kukuruzzo 20.02.2021 18:03 # kukuruzzo
    Юнес ништяк голешник закатил

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  10. kos9k 20.02.2021 18:01 # kos9k
    легкие 3 очка, зиеш-топ!

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  11. felix-the-cat 20.02.2021 17:59 # felix-the-cat
    Символично, что бывший игрок Ливерпуля с барского плеча кинул пенсам подачку, чтобы они хотя бы очко увезли с СентМери.

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  12. januzaj00 20.02.2021 17:58 # januzaj00
    Норм эти неудачники на 2 место решили глаз положить, пхаха

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  13. thegodfather 20.02.2021 17:57 # thegodfather
    символично, что саут лишился победы из-за символичного бывшего игрока зеропуля

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  14. ganinilyha 20.02.2021 17:53 # ganinilyha
    6 лузов, 0-9 от помойки и конечно надо отобрать очки именно у Челси. Гондоны.

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  15. geniusss 20.02.2021 17:43 # geniusss
    Челси в Лч, лузерхуй на страпон )) !!

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  16. farfan-chelsea 20.02.2021 17:41 # farfan-chelsea
    Позор да и только :(

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  17. geniusss 20.02.2021 17:40 # geniusss
    лолик, у матрасов облак и суарес поломались, изи катка, чё.

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  18. scauzer11 20.02.2021 17:40 # scauzer11
    ну что обезвизились в очередной раз))

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  19. chelsiukpro 20.02.2021 17:39 # chelsiukpro
    Ничейка не плохой результат сегодня! Хейтеры идите наккуй

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  20. staryi-eblan 20.02.2021 17:35 # staryi-eblan
    Ужасный матч. Катастрофа.

    Лишь Канте и Маунт старались, а остальный действовали невпопад. Это в первую очередь: Вернер, Одои, Абрахам. Последний очень неуклюж.

    Рюдигер и Алонсо не тянут основу. Зиеша вообще не узнать. Где его дерзкие передачи в штрафную?

    Такой уязвимый Челси Атлетико разнесет

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