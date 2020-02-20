Кейт дал совет Ван де Беку

Донни Ван де Бек Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт посоветовал полузащитнику "Манчестер Юнайтед" сохранять терпение в процессе адаптации к Премьер-Лиге.

Покупка Ван де Бека за 40 миллионов фунтов пока что выглядит трансферным провалом — Донни является игроком скамейки, а когда все-таки выходит на поле, то и близко не показывает того футбола, как в "Аяксе".

Однако Кейт считает, что после такого скачка в карьере Ван де Беку просто нужно время. Дирк уверен, что время его соотечественника еще придет.

"Сейчас шаг из Эредивизии в Премьер-Лигу еще больше, чем во времена, когда я переезжал в Премьер-Лигу из Эредивизии".

"Мы наблюдаем то же самое в случае с Зийешем, поэтому мы должны дать игроками немного времени".

"Думаю, Донни очень не повезло, потому что в данный момент в мире нет игрока лучше, чем Бруну (Фернандеш). Он играет с ним на одной позиции, так что ему приходится очень тяжело".

"Думаю, в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов Донни показал, насколько он хорош, поэтому его время еще придет".

"Жаль, что он травмировался в то время, когда травмирован и Погба, потому что для него нашлось бы место в полузащите. Я надеялся, что это может быть его шанс проявить себя".

"Однако нужно оставаться терпеливым, и, как я уже сказал, шаг из Эредивизии в Премьер-Лигу огромен", — сообщил Кейт Sky Sports.


Метки Ван де Бек, Кейт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 20.02.2021 18:31 # mancunia-planet
    "в данный момент в мире нет игрока лучше, чем Бруну"

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  2. equal-game777 20.02.2021 17:13 # equal-game777
    Адекватный скаузер

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