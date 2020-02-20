Кейт дал совет Ван де Беку
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт посоветовал полузащитнику "Манчестер Юнайтед" сохранять терпение в процессе адаптации к Премьер-Лиге.
Покупка Ван де Бека за 40 миллионов фунтов пока что выглядит трансферным провалом — Донни является игроком скамейки, а когда все-таки выходит на поле, то и близко не показывает того футбола, как в "Аяксе".
Однако Кейт считает, что после такого скачка в карьере Ван де Беку просто нужно время. Дирк уверен, что время его соотечественника еще придет.
"Сейчас шаг из Эредивизии в Премьер-Лигу еще больше, чем во времена, когда я переезжал в Премьер-Лигу из Эредивизии".
"Мы наблюдаем то же самое в случае с Зийешем, поэтому мы должны дать игроками немного времени".
"Думаю, Донни очень не повезло, потому что в данный момент в мире нет игрока лучше, чем Бруну (Фернандеш). Он играет с ним на одной позиции, так что ему приходится очень тяжело".
"Думаю, в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов Донни показал, насколько он хорош, поэтому его время еще придет".
"Жаль, что он травмировался в то время, когда травмирован и Погба, потому что для него нашлось бы место в полузащите. Я надеялся, что это может быть его шанс проявить себя".
"Однако нужно оставаться терпеливым, и, как я уже сказал, шаг из Эредивизии в Премьер-Лигу огромен", — сообщил Кейт Sky Sports.
20.02.2021 17:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"в данный момент в мире нет игрока лучше, чем Бруну"
(ответить)
Адекватный скаузер
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий