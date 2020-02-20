Кейт дал совет Ван де Беку

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт посоветовал полузащитнику "Манчестер Юнайтед" сохранять терпение в процессе адаптации к Премьер-Лиге.

Покупка Ван де Бека за 40 миллионов фунтов пока что выглядит трансферным провалом — Донни является игроком скамейки, а когда все-таки выходит на поле, то и близко не показывает того футбола, как в "Аяксе".



Однако Кейт считает, что после такого скачка в карьере Ван де Беку просто нужно время. Дирк уверен, что время его соотечественника еще придет.



"Сейчас шаг из Эредивизии в Премьер-Лигу еще больше, чем во времена, когда я переезжал в Премьер-Лигу из Эредивизии".



"Мы наблюдаем то же самое в случае с Зийешем, поэтому мы должны дать игроками немного времени".



"Думаю, Донни очень не повезло, потому что в данный момент в мире нет игрока лучше, чем Бруну (Фернандеш). Он играет с ним на одной позиции, так что ему приходится очень тяжело".



"Думаю, в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов Донни показал, насколько он хорош, поэтому его время еще придет".



"Жаль, что он травмировался в то время, когда травмирован и Погба, потому что для него нашлось бы место в полузащите. Я надеялся, что это может быть его шанс проявить себя".



"Однако нужно оставаться терпеливым, и, как я уже сказал, шаг из Эредивизии в Премьер-Лигу огромен", — сообщил Кейт Sky Sports.