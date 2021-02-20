Клопп защищает Тиаго

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "чушью собачьей" предположение о том, что полузащитник Тиаго Алькантара негативно повлиял на игру его команды.

Старт карьеры Тиаго в "Ливерпуле" оказался смазан, но стоило 29-летнему испанцу закрепиться в стартовом составе, как результаты команды резко пошли на спад.



Некоторые эксперты сразу же заявили, что Алькантара только замедляет игру команды и не хочет отрабатывать в обороне, однако Клопп с этим мнением несогласен.



"Природа некоторых трансферов такова, что они оформляются поздно, и это его случай. Затем он заболел COVID, получил травму и все еще должен был адаптироваться к новой команде — и это была не совсем та команда, которая неудержима и не имеет никаких проблем".



"Нам приходилось перекраивать состав команды практически каждые три дня из-за оборонительной линии, меняя много вещей, так что Тиаго просто не повезло".



"Однако он провел ряд исключительных матчей с исключительными моментами на поле, и его так уважают в коллективе".



"Все остальное — это предвзятое мнение публики. Люди говорят: О, пришел Тиаго, и мы перестали хорошо играть". Такого рода утверждения — это просто чушь собачья, скажем так. Это просто не так".



"Каждому требуется время на адаптацию. "Бавария" играла в другом стиле, в другой лиге, гораздо больше доминируя, чем какая-либо команда в Премьер-Лиге".



"Так что для него все по-другому. Но, слава Богу, мы достаточно умны здесь, чтобы рассудить правильно. Да, Тиаго может играть лучше. Конечно, может, как и все мы. Это несомненно", — цитирует Клоппа Daily Mail.