Клопп защищает Тиаго

Тиаго Алькантара Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "чушью собачьей" предположение о том, что полузащитник Тиаго Алькантара негативно повлиял на игру его команды.

Старт карьеры Тиаго в "Ливерпуле" оказался смазан, но стоило 29-летнему испанцу закрепиться в стартовом составе, как результаты команды резко пошли на спад.

Некоторые эксперты сразу же заявили, что Алькантара только замедляет игру команды и не хочет отрабатывать в обороне, однако Клопп с этим мнением несогласен.

"Природа некоторых трансферов такова, что они оформляются поздно, и это его случай. Затем он заболел COVID, получил травму и все еще должен был адаптироваться к новой команде — и это была не совсем та команда, которая неудержима и не имеет никаких проблем".

"Нам приходилось перекраивать состав команды практически каждые три дня из-за оборонительной линии, меняя много вещей, так что Тиаго просто не повезло".

"Однако он провел ряд исключительных матчей с исключительными моментами на поле, и его так уважают в коллективе".

"Все остальное — это предвзятое мнение публики. Люди говорят: О, пришел Тиаго, и мы перестали хорошо играть". Такого рода утверждения — это просто чушь собачья, скажем так. Это просто не так".

"Каждому требуется время на адаптацию. "Бавария" играла в другом стиле, в другой лиге, гораздо больше доминируя, чем какая-либо команда в Премьер-Лиге".

"Так что для него все по-другому. Но, слава Богу, мы достаточно умны здесь, чтобы рассудить правильно. Да, Тиаго может играть лучше. Конечно, может, как и все мы. Это несомненно", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Алькантара, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 20.02.2021 16:29 # mancunia-planet
    Настолько гамно, что Клопп вынужден защищать
    Не, самый прикол, что местные колбасные шизики сравнивали его с Джеррардом...

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  2. lordofthefapl 20.02.2021 16:23 # lordofthefapl
    Лучше б путолонию вернулся,что он у портовых шлюх потерял не понимаю

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