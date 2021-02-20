Шоу назвал самых быстрых игроков в "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу назвал самых быстрых игроков в своей команде.

Шоу выступает за "Юнайтед" с 2014 году, но, пожалуй, еще не демонстрировал такого классного футбола, как в этом сезоне, в котором он сыграл уже 28 матчей во всех соревнованиях.



Люк проявляет себя не только в обороне, но и впереди, отметившись шестью результативными передачами. Уходить от соперников на фланге Люку помогает его скорость, однако в "Юнайтед" есть кое-кто быстрее.



"Кто самый быстрый в "Юнайтед"? Игроки много говорят об этом. Все мы следим за данными GPS и соревнуемся друг с другом".



"Конечно, золотую медаль я бы отдал Даниэлю Джеймсу. А дальше мнения расходятся, у многих игроков похожие цифры. Но я бы поставил на второе место себя. Себя вместе с Рэши (Маркусом Рэшфордом)".



"Затем я бы назвал Акселя (Туанзебе), он третий", — цитирует Шоу Daily Mirror.