Клопп: "Моя вера в Алиссона ничуть не поколебалась"

Алиссон и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, Алиссон не перестал быть голкипером мирового уровня после двух провальных матчей.

Жуткие ошибки Алиссона привели к тому, что "Ливерпуль" потерпел поражения от "Манчестер Сити" и "Лестера" в Премьер-Лиге, лишившись реальных шансов на защиту титула.

Однако победа 0:2 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов позволила Клоппу почувствовать, что с Алиссоном все в порядке.

"Моя вера в Алиссона ничуть не поколебалась. Все мы люди, включая Али, и в двух последних матчах он это показал. Но это не проблема".

"Это лишь означает, что тебе нужно проделать работу над ошибками. Проделать ее самостоятельно, и он занят этим. Мне не нужно говорить ему, что он голкипер мирового уровня, потому что он сам знает это. Когда он просыпается утром, то видит в зеркале голкипера мирового уровня".

"Он слишком умен, чтобы совершенно игнорировать ошибки, однако в конце концов он может и мы можем положиться на его мастерство, на его настрой, на его концентрацию и все такое".

"Он не лучшим образом провел два последних матча чемпионата, но против "РБ Лейпциг" он вернулся в норму", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Алиссон, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 20.02.2021 16:27 # halamadrid94
    Лучший кипер мира на данный момент Ян Облак. Дальше идут Навас, Алиссон, Тер-Штеген и Нойер. Все они примерно одного уровня.

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  2. ezh28 20.02.2021 14:46 # ezh28
    Лучший тренер мира и лучший вратарь мира имеют право на ошибки иногда

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