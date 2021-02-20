Клопп: "Моя вера в Алиссона ничуть не поколебалась"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, Алиссон не перестал быть голкипером мирового уровня после двух провальных матчей.

Жуткие ошибки Алиссона привели к тому, что "Ливерпуль" потерпел поражения от "Манчестер Сити" и "Лестера" в Премьер-Лиге, лишившись реальных шансов на защиту титула.



Однако победа 0:2 над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов позволила Клоппу почувствовать, что с Алиссоном все в порядке.



"Моя вера в Алиссона ничуть не поколебалась. Все мы люди, включая Али, и в двух последних матчах он это показал. Но это не проблема".



"Это лишь означает, что тебе нужно проделать работу над ошибками. Проделать ее самостоятельно, и он занят этим. Мне не нужно говорить ему, что он голкипер мирового уровня, потому что он сам знает это. Когда он просыпается утром, то видит в зеркале голкипера мирового уровня".



"Он слишком умен, чтобы совершенно игнорировать ошибки, однако в конце концов он может и мы можем положиться на его мастерство, на его настрой, на его концентрацию и все такое".



"Он не лучшим образом провел два последних матча чемпионата, но против "РБ Лейпциг" он вернулся в норму", — цитирует Клоппа Sky Sports.