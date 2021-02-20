Кепа: "Никогда не думал об уходе из "Челси"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага заявил, что никогда не помышлял об отъезде со "Стэмфорд Бридж".

Затяжной спад Кепы, самого дорогого голкипера в мире, привел к тому, что он лишился места в стартовом составе и заставил свой клуб купить Эдуара Менди.



Кепа сыграл два последних матча "Челси", не пропустив ни гола, но главный тренер Томас Тухель уже обмолвился, что Менди остается первым номером команды.



Тем не менее, 26-летний испанец не вешает нос и надеется завоевать доверие Тухеля, чего он не смог сделать с Лэмпардом.



"Три месяца назад ситуация была сложной. Это в целом сложный год по ряду причин. Но я никогда не думал об уходе из "Челси".



"У меня не было никаких проблем с Лэмпардом. Это правда, что я не был лучшей версией себя и играл не так, как хотелось бы. Но у нас никогда не было никаких разногласий".



"Я надеюсь изменить свою ситуацию, и я получаю поддержку от своей семьи, от доверенных людей".



"Я чувствую себя хорошо после периода простоя. Я надеюсь играть больше, а также хочу быть важной частью команды и отвоевать свое место в команде. Я больше не боюсь, и я буду работать в этом направлении", — сообщил Кепа COPE.