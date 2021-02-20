Сульшер предупредил "Сити"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил "Манчестер Сити", что его команда не отпустит лидера Премьер-Лиги в отрыв.

В данный момент "Юнайтед" находится в 10 очках позади "Сити", однако Сульшер не готов признать поражение в чемпионской гонке. Оле Гуннар хочет подвергнуть соседей давлению и, как минимум, удержать второе место.



"Я не думаю, что кто-нибудь может сказать про нас, что мы не попытаемся. Конечно, мы попытаемся выиграть каждый свой матч".



"Мы вторые, и твои амбиции в том, чтобы финишировать не ниже этого места. Нам потребуется хорошая серия результатов, если мы собираемся подвергнуть "Сити" давлению, и это должно начаться в воскресенье", — цитирует Сульшера ESPN.