Сульшер предупредил "Сити"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил "Манчестер Сити", что его команда не отпустит лидера Премьер-Лиги в отрыв.

В данный момент "Юнайтед" находится в 10 очках позади "Сити", однако Сульшер не готов признать поражение в чемпионской гонке. Оле Гуннар хочет подвергнуть соседей давлению и, как минимум, удержать второе место.

"Я не думаю, что кто-нибудь может сказать про нас, что мы не попытаемся. Конечно, мы попытаемся выиграть каждый свой матч".

"Мы вторые, и твои амбиции в том, чтобы финишировать не ниже этого места. Нам потребуется хорошая серия результатов, если мы собираемся подвергнуть "Сити" давлению, и это должно начаться в воскресенье", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. purman30 20.02.2021 13:56 # purman30
    уже есть отрыв в 10 очков Сити больше и не надо их не догонят

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  2. pavlix76 20.02.2021 12:41 # pavlix76
    "Нам потребуется хорошая серия результатов"

    Таких, как 1-2 против Шеффилда, 0-0 с Арсеналом и 1-1 с ВБА.

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  3. apolikarium 20.02.2021 12:30 # apolikarium
    Предупредитель нашелся

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  4. royal-sovereign 20.02.2021 12:27 # royal-sovereign
    Такой смешной

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  5. mancunia-planet 20.02.2021 12:17 # mancunia-planet
    Столько очков потеряли в последних матчах и всё равно на 2 месте.

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  6. beautiful-lie 20.02.2021 12:10 # beautiful-lie
    Куколд будет сосать остаток сезона, даже в 4 не попадут

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