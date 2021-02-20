Сульшер предупредил "Сити"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил "Манчестер Сити", что его команда не отпустит лидера Премьер-Лиги в отрыв.
В данный момент "Юнайтед" находится в 10 очках позади "Сити", однако Сульшер не готов признать поражение в чемпионской гонке. Оле Гуннар хочет подвергнуть соседей давлению и, как минимум, удержать второе место.
"Я не думаю, что кто-нибудь может сказать про нас, что мы не попытаемся. Конечно, мы попытаемся выиграть каждый свой матч".
"Мы вторые, и твои амбиции в том, чтобы финишировать не ниже этого места. Нам потребуется хорошая серия результатов, если мы собираемся подвергнуть "Сити" давлению, и это должно начаться в воскресенье", — цитирует Сульшера ESPN.
20.02.2021 12:00
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Последние комментарии:
уже есть отрыв в 10 очков Сити больше и не надо их не догонят
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"Нам потребуется хорошая серия результатов"
Таких, как 1-2 против Шеффилда, 0-0 с Арсеналом и 1-1 с ВБА.
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Предупредитель нашелся
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Такой смешной
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Столько очков потеряли в последних матчах и всё равно на 2 месте.
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Куколд будет сосать остаток сезона, даже в 4 не попадут
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