Тухель: "Решение насчет Жиру пока не принято"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его клуб пока не принял решение относительно нападающего Оливье Жиру.

В 21 матче этого сезона Жиру забил 10 голов, в том числе против "Ньюкасла" в минувший понедельник. Однако контракт Оливье истекает через считанные месяцы.



Тухель лишь может сказать, что очень доволен 34-летним французом. Получит ли ветеран новый контракт, пока неясно.



"Никакого решения нет, потому что еще рано принимать такого рода решения. У меня не было на это времени, я приступил к работе лишь три недели назад".



"Нам нужно больше времени, чтобы лучше узнать коллектив, и каждый заслуживает больше шансов, чтобы проявить себя. Но я могу сказать, что пока что я супердоволен им".



"Он один из лучших нападающих по игре в штрафной, он силен физически, у него невероятное первое касание, он очень хорош на втором этаже".



"Он удивительным образом сыграл против "Ньюкасла". Он очень, очень силен, у него очень, очень позитивный настрой в тренировках. Он производит сильное впечатление и является примером для молодежи".



"Он является ключевой фигурой — не потому, что каждый раз играет по 96 минут, а благодаря своему поведению на повседневной основе последние три недели и благодаря своему опыту. Он очень позитивно влияет на нас".



"Так что я очень рад обладать им, но пока слишком рано принимать решения", — цитирует Тухеля Daily Mirror.