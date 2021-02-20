Анчелотти: "Страх поможет "Эвертону" против "Ливерпуля"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что его команда опасается "Ливерпуля" в преддверии мерсисайдского дерби на "Энфилде".

"Эвертон" не знает побед на "Энфилде" вот уже 21 год, вдобавок "ириски" отлично осведомлены, что "Ливерпуль" потерпел три поражения подряд в Премьер-Лиге и жаждет мести после 2:2 на "Гудисон Парк" в октябре, когда Виргил Ван Дейк и Тиаго Алькантара получили травмы.



Однако Анчелотти не видит ничего плохого в чувстве страха, проводя аналогию с животными.



"У меня были дерби в Милан, Мадриде, везде. Дерби — это особенный матч, а в особенных матчах выше давление, иногда сильнее страх".



"Но страх — это не такая плохая вещь, как мне кажется. Потому что, если ты не боишься, ты оказываешься перед львом, думая, что это кошка. Но это не кошка, а лев, так что иногда важно испытывать страх. Он помогает тебе быть более сосредоточенным".



"В этом весь смысл. Ты можешь волноваться, ты можешь испытывать страх, но тебе нужна мотивация, концентрация, а также смелость для такого рода матча. И ты должен показать свое мастерство. Не нужно этого пугаться", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.