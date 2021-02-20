Каррагер: "Ливерпулю" нужен бомбардир"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпулю" нужно обзавестись бомбардиром грядущим летом.

Анализируя проблемы "Ливерпуля" в этом сезоне, Каррагер приходит к выводу, что впереди "красные" чересчур зависимы от формы Садио Мане и Мохамеда Салаха.



Поэтому Джейми видит потребность у "Ливерпуля" в игроке, который частично возьмет на себя бомбардирское бремя, будь то форвард или забивающий полузащитник.



"Ливерпулю" определенно нужен бомбардир. Я не знаю, на какую позицию точно. Позицию центрального нападающего или полузащитника".



"В данный момент они в огромной степени зависят от Салаха и Мане, потому что непохоже, что забить может кто-то другой".



"Им не хватает Жоты, но пока я не уверен, что Жота когда-либо сможет стать основным игроком в "Ливерпуле". Он хорошо начал, когда пришел".



"Думаю, им нужно добавить голов команде — возможно, с помощью полузащитника, потому что Вейналдум, похоже, собирается уйти. Или нужно строить игру иначе через центральную линию".



"Ты смотришь на Бобби Фирмино и атакующих игроков "Ливерпуля", и видишь, что у них нет центрального нападающего. Ни Жота, ни Мане, ни Салах не являются центральными нападающими".



"У них есть Дивок Ориги, но он недостаточно хорош для "Ливерпуля". И зачастую он играет на фланге, потому что он не может играть на острие".



"Так что эту роль исполняет Фирмино, но мы всегда говорим о нем как о "ложной девятке". Он не является чистым центральным нападающим".



"Думаю, "Ливерпуль" мог бы пригласить центрального нападающего — не просто для того, чтобы взбодрить команду, а в основном для того, чтобы добавить голов. Думаю, сейчас на Салахе и Мане чересчур большое давление в этом плане — если они не забивают, то непохоже, что "Ливерпуль" забьет", — сообщил Каррагер в эфире.