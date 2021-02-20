Анчелотти: "Хамес счастлив в "Эвертоне"

Рулевой "Эвертона" Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что плеймейкер Хамес Родригес несчастен в клубе и хочет уйти.

Прошлым летом "Эвертон" совершил громкое приобретение, пригласив Хамеса из "Реала". Однако в этом сезоне 29-летнему колумбийцу явно не хватает стабильности.



Ранее на текущей неделе даже появились слухи, что Родригес никак не может привыкнуть к английскому образу жизни и хочет вернуться в Ла Лигу, присоединившись к "Атлетико".



Анчелотти признает, что у Хамеса могут быть проблемы с погодой в Англии, но все остальное — выдумка.



"Ох, он в порядке, у него нет проблем. Я разговариваю с ним каждый день, и он счастлив здесь. Он уверен в себе, он мотивирован".



"В последних матчах его слегка беспокоила икроножная мышца, но сейчас он в хорошем состоянии. Он хорошо себя здесь чувствует, потому что каждый заботится о нем. Вот и все".



"Я не знаю, есть ли у него жалобы на погоду, потому что мы знаем, что это не лучшая погода их возможных! Однако в этой местности много хороших вещей", — цитирует Анчелотти Goal.