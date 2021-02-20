Тухель объяснил, почему Зийеш мало играет
Главный тренер "Челси" Томас Тухель взял на себя вину за то, что вингер Хаким Зийеш почти не играет.
После прихода Тухеля на тренерский мостик "Челси" Зийеш принял участие лишь в двух матчах. В прессе даже появились слухи, что экс-игрок "Аякса" может покинуть "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.
Однако Тухель уверен, что 27-летнему марокканцу по силам изменить свою ситуацию, просто в данный момент Томас не хочет сильно тасовать победный состав.
"Вообще-то, это моя вина, а не его. В данный момент мне приходится принимать сложные решения, а игроки вроде него, Мейсона Маунта, Каллума Хадсон-Одои и Кристиана Пулишича играют на позициях, где конкуренция выше всего".
"Иногда бывает так, что из-за решений насчет других игроков страдает Хаким. Я могу это понять и согласен, что это моя ответственность и моя вина, раз он не может чаще демонстрировать свой потенциал".
"Но когда я смотрю на расписание и плотность ближайших матчей, я могу быть уверен, что нам потребуются все имеющиеся игроки. Я не могу сказать ничего плохого насчет Хакима, он хорошо тренировался вчера и показает, что готов".
"Когда наступит момент, мы ожидаем, что Хаким Зийеш проявит себя во всей красе. Это нелегко, но порой так бывает в клубах вроде "Челси", когда команда продолжат побеждать".
"Иногда ты вынужден ждать. Он не единственный, кто страдает от этих решений, но если он проявит себя, когда мы будем в нем нуждаться, тогда, уверен, его ситуация изменится", — цитирует Тухеля The Independent.
20.02.2021 06:00
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Зря перешел в Челси. Надо летом уходить. Не даст ТТ ему играть толком. Тем более в схеме с 3 цз.
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ало тухельсы шо с 3балами, топаря же подписали ну
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