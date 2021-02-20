25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 20 февраля, четырьмя поединками продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



Форма этих двух команд контрастирует. Саутгемптон" впервые в своей истории потерпел шесть поражений в чемпионате подряд, в семи матчах Премьер-Лиги после Нового года, пропустив 20 голов. А вот "Челси" ни разу не уступил в шести поединках при Томасе Тухеле, выиграв пять из них и пропустив только один гол. Все пять последних выездов "синих" к "святым" в рамках Премьер-Лиги завершились победами.



Крайний защитник "Саутгемптона" Кайл Уолкер-Питерс уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра. Компанию ему в лазарете составят Ибраима Диалло и Тео Уолкотт.



Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм оправился после травмы лодыжки. Снова здоров и Кай Хаверц, в отличие от Тиаго Силвы и Кристиана Пулишича.



БЕРНЛИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00 Онлайн-трансляция





"Бернли" в этом сезоне обычно или очень хорош, или очень плох, а в своих восьми последних встречах с новичками Премьер-Лиги одержал только одну победу. "Вест Бромвич" набрал только 13 очков — прежде еще никому не удавалось избежать вылета, имея в своем активе менее 16 баллов на данной стадии сезона Премьер-Лиги. В семи последних встречах этих соперников в высшем дивизионе "бордовые" лишь раз победили "дроздов".



Из лазарета "Бернли" возвращаются Бен Ми и Матей Выдра, но Йохан Берг Гудмундссон и Робби Брэйди получили травы посреди недели. Эрик Питерс и Крис Вуд под вопросом.



После травмы паха возвращается вингер "Вест Бромвича" Грейди Дианганга. Ли Пелтьеру и Роберту Снодграссу предстоят фитнес-тесты, у Кирана Гиббса проблемы с плечом.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 20:30 Онлайн-трансляция



Обе команды демонстрируют скверные результаты в преддверии 238-го мерсисайдского дерби. "Ливерпуль" впервые с ноября 2014 потерпел три поражения подряд в Премьер-Лиге, а из 10 последних матчей чемпионата выиграл только два. "Эвертон" может похвастать лишь одной победой в шести последних поединках Премьер-Лиги, но все равно находится только в трех очках позади соседей. "Красные" ни разу не уступили в 23 последних встречах с "ирисками" с учетом всех соревнований, одержав 11 побед.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Фабиньо, Джеймс Милнер, Диогу Жота. Наби Кейта едва возобновил тренировки.



"Эвертон" приветствует вернувшихся в строй Аллана и Доминика Калверт-Левина, но у Йерри Мины проблемы с икроножной мышцей.



ФУЛХЭМ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



Это будет встреча двух команд из зоны вылета. Команд, которые не выглядят безнадежно по игре, но которые отчаянно нуждаются в очках, чтобы сохранить шансы на выживание. "Фулхэм" завершил вничью девять из своих 13 последних матчей в Премьер-Лиге, а все три поражения на этом отрезке потерпел дома. "Шеффилд Юнайтед" пропускал в каждом из 17 последних выездных поединков чемпионата. "Дачники" уступили лишь раз в восьми последних встречах с "клинками" в чемпионате, причем это случилось еще 14 лет назад.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович все еще на карантине. Том Кэрни по-прежнему травмирован.



"Шеффилд Юнайтед" на два месяца лишился Джона Игана с вывихом пальца ноги. Джон Флек болеет. Сандер Берге, Джек О'Коннелл, Джек Робинсон травмированы.