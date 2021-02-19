Артета считает "Сити" лучшей командой в Европе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что сейчас "Манчестер Сити" является лучшей командой не только в Премьер-Лиге, но и во всей Европе.

Выиграв все 17 своих последних матчей с учетом всех соревнований, в воскресенье "Сити" совершит выезд на "Эмирейтс" к "Арсеналу".



Артета отлично понимает, насколько сложно придется его команде, но видит у "горожан" слабые места.



"Думаю, у них лучшая команда в Европе в данный момент. Если учесть качество и зрелищность их футбола, стабильность в результатах, то все это делает их лучшей командой".



"Так что в воскресенье нас ждет сложное, но одновременно очень интересное испытание".



"Они отреагировали на сложности, которые у них были, как и подобает большой команде. Они сделали это в момент, когда каждый сомневался в их способности быть прежней командой".



"Они отреагировали очень убедительным образом, они сплотились и стали делать то, что умеют лучше всего. И сейчас они очень стабильны и выигрывают матчи очень комфортно".



"Что касается слабых мест, то слабые места есть у каждой команды, но в данный момент соперникам сложно обнаружить слабые места "Сити". Думаю, это из-за того, что они очень, очень сильны в обороне", — цитирует Артету Evening Standard.