Клопп: "Ливерпуль" не думает о мести против "Эвертона"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не будет мотивирована чувством мести в дерби с "Эвертоном" в субботу.

Во время мерсисайдского дерби на "Гудисон Парк" в октябре "Ливерпуль" не только потерял два очка, сыграв вничью 2:2, но и лишился с травмами Виргила Ван Дейка с Тиаго Алькантарой.

Тем не менее, Клопп не собирается натравливать свою команду на "ирисок", напоминая о той игре.

"Конечно, то был важный день. Но завтра мы не будем думать о том матче. Это было бы хорошо, сыграй мы против "Эвертона" сразу — через неделю, две, три после подтверждения диагноза Ван Дейка".

"Но теперь это осталось далеко позади. Мы просто не думаем об этом, но это все равно дерби, и это само по себе достаточная мотивация", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2021 22:00

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  1. kojan 19.02.2021 22:45 # kojan
    если б не собирался, так об этом и не говорил бы... натравливает в завуалированной форме, мерзавец...

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