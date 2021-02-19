Анри должен возглавить "Борнмут" на следующей неделе

Тьерри Анри может быть назначен главным тренером "Борнмута" уже на следующей неделе.

Анри является фаворитом на должность, которая стала вакантной ранее в феврале после увольнения Джейсона Тиндалла, и в данный момент "Борнмут" ожидает официального разрешения от "Монреаля", где трудится Тьерри, чтобы начать согласование личного контракта.



Анри тренирует "Монреаль" с ноября 2019 и в своем первом сезоне достиг плей-офф МЛС — впервые с 2016 года для канадского клуба.



В данный момент Анри готовит "Монреаль" к стартующему в апреле новому сезону МЛС, однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что 43-летний француз в считанных днях от назначения в "Борнмуте".



Российский владелец "Борнмута" Максим Демин уже одобрил кандидатуру Анри, перед которым на остаток сезона будет поставлена задача вернуть клуб в Премьер-Лигу.