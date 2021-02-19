Моуриньо назвал матч, олицетворяющий весь сезон "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал матч, который олицетворяет весь нынешний сезон для его команды.

По мнению Моуриньо, таковым матчем является ничья 3:3 с "Вест Хэмом" в октябре. "Шпоры" шокировали своего соперника тремя быстрыми голами, но в заключительные восемь минут трижды пропустили сами.



Жозе чувствует, что ни в том матче, ни в сезоне вообще результаты не соответствуют игре "Тоттенхэма".



"Матч первого круга против "Вест Хэма" в каком-то смысле является олицетворение нашего сезона и некоторых наших проблем".



"Если бы мы выиграли тот матч, все вы признали бы, что мы сыграли удивительным образом, как это и было. Мы невероятно провели первый тайм, провели его на высоком уровне, доминируя над соперником. Мы очень, очень хорошо сыграли в том матче, но не выиграли".



"И такое часто происходит в наших матчах этого сезона. Мы хорошо играем, мы должны побеждать, но в итоге не добиваемся победы. А поскольку результат плохой, у людей складывается впечатление, что мы играем плохо. Но я думаю, команда играет хорошо — просто мы совершаем ошибки".



"Так что в очень, очень многих случаях результат мог быть другим, но в силу различных причин этого нет", — цитирует Моуриньо Sky Sports.