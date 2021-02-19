Моуриньо назвал матч, олицетворяющий весь сезон "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал матч, который олицетворяет весь нынешний сезон для его команды.

По мнению Моуриньо, таковым матчем является ничья 3:3 с "Вест Хэмом" в октябре. "Шпоры" шокировали своего соперника тремя быстрыми голами, но в заключительные восемь минут трижды пропустили сами.

Жозе чувствует, что ни в том матче, ни в сезоне вообще результаты не соответствуют игре "Тоттенхэма".

"Матч первого круга против "Вест Хэма" в каком-то смысле является олицетворение нашего сезона и некоторых наших проблем".

"Если бы мы выиграли тот матч, все вы признали бы, что мы сыграли удивительным образом, как это и было. Мы невероятно провели первый тайм, провели его на высоком уровне, доминируя над соперником. Мы очень, очень хорошо сыграли в том матче, но не выиграли".

"И такое часто происходит в наших матчах этого сезона. Мы хорошо играем, мы должны побеждать, но в итоге не добиваемся победы. А поскольку результат плохой, у людей складывается впечатление, что мы играем плохо. Но я думаю, команда играет хорошо — просто мы совершаем ошибки".

"Так что в очень, очень многих случаях результат мог быть другим, но в силу различных причин этого нет", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2021 20:00

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  1. vyrentz 19.02.2021 20:25 # vyrentz
    По-моему, как начали, так и живете:

    13 сентября 2020
    Тоттенхэм 0:1 Эвертон

    (ответить)

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