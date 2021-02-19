Гвардиола: "Арсенал" скоро станет реальным претендентом на трофеи"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его бывший ассистент Микель Артета превращает "Арсенал" в реального претендента на титул.

Ранее в этом сезоне, когда результаты команды удручали, "Арсенал" устоял перед соблазном уволить Артету, и тот нашел выход из кризиса.



Гвардиола чувствует, что теперь "канониры" переигрывают каждого своего соперника, поэтому в воскресенье "Сити" предстоит серьезное испытание на "Эмирейтс".



"Я не вдохновлял Микеля. То, что он знает, он знает сам. Я никак не влияю на него. То, что он делает, всецело является заслугой его и его штаба".



"Последние месяцы показали, что всем тренерам нужно время, и он не исключение. На протяжении двух последних месяцев я наблюдаю, что "Арсенал" превосходит своего соперника по игре в каждом матче".



"Завтра нам потребуется невероятная игра. "Арсенал" исключительно хорошо разыгрывает мяч, обладает мастерством и энергией. У них есть Сака, Обамеянг и классные игроки в центре поля".



"В обозримом будущем они станут реальным претендентом на трофеи. Когда мы с Микелем работали вместе, то большинство решений принимали вместе. Я принимал решения под влиянием Микеля".



"Не знаю, повлиял ли я на него — он сам должен сказать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.