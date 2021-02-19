Гвардиола: "Арсенал" скоро станет реальным претендентом на трофеи"

Микель Артета и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его бывший ассистент Микель Артета превращает "Арсенал" в реального претендента на титул.

Ранее в этом сезоне, когда результаты команды удручали, "Арсенал" устоял перед соблазном уволить Артету, и тот нашел выход из кризиса.

Гвардиола чувствует, что теперь "канониры" переигрывают каждого своего соперника, поэтому в воскресенье "Сити" предстоит серьезное испытание на "Эмирейтс".

"Я не вдохновлял Микеля. То, что он знает, он знает сам. Я никак не влияю на него. То, что он делает, всецело является заслугой его и его штаба".

"Последние месяцы показали, что всем тренерам нужно время, и он не исключение. На протяжении двух последних месяцев я наблюдаю, что "Арсенал" превосходит своего соперника по игре в каждом матче".

"Завтра нам потребуется невероятная игра. "Арсенал" исключительно хорошо разыгрывает мяч, обладает мастерством и энергией. У них есть Сака, Обамеянг и классные игроки в центре поля".

"В обозримом будущем они станут реальным претендентом на трофеи. Когда мы с Микелем работали вместе, то большинство решений принимали вместе. Я принимал решения под влиянием Микеля".

"Не знаю, повлиял ли я на него — он сам должен сказать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2021 19:00

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  1. dautov 19.02.2021 20:15 # dautov
    Короче говоря канониров нагнут

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  2. vyrentz 19.02.2021 19:55 # vyrentz
    Правда, не сказал, на какие именно

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  3. januzaj00 19.02.2021 19:12 # januzaj00
    Сити чемпион первой десятки, арсенал чемпион второй десятки

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  4. acceptodessa 19.02.2021 19:04 # acceptodessa
    Стелет Пеп соломку ))

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