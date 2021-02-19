Тухель поддержал Пулишича

Наставник "Челси" Томас Тухель выразил уверенность, что полузащитник Кристиан Пулишич сможет решить свои проблемы со здоровьем и снова станет важным игроком для "синих".

С момента своего переезда на "Стэмфорд Бридж" из дортмундской "Боруссии" в 2019 году Пулишич регулярно страдает от травм, а недавно в прессе даже появились слухи, что Кристиан может покинуть лондонский клуб грядущим летом.



Однако Тухель уверяет, что никакого решения по 22-летнему американцу пока не принято. Томас убежден, что его бывший подопечный по Дортмунду еще пригодится "Челси".



"Есть ли у Пулишича будущее в "Челси"? Да. Сегодня я могу ответить четкое "да", но не все зависит от меня. Мы должны посмотреть, но лично я убежден насчет этого, потому что "Челси" купил Кристиана не без причины. "Челси" купил Кристиана из-за его потенциала, и наша задача — заставить его играть в свой лучший футбол".



"Он уже доказал, что его уровень позволяет ему быть основным игроком "Челси" и хорошо проявлять себя в этом клубе. Теперь его вызов в том, чтобы прибавить и поддерживать свой уровень игры".



"У нас нет опасения насчет его здоровья, этим занимается медицинский департамент. Самое важное для Кристиана — сохранять позитивный настрой, не унывать и быть готовым, потому что он способен приносить большую пользу".



"Что касается лета, то тут нет абсолютно никаких решений. У нас просто нет на это времени в данный момент, как и нет необходимости их принимать сегодня", — цитирует Тухеля Sky Sports.