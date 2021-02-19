"Юнайтед" планирует переговоры с Кавани

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что его клуб планирует переговоры с нападающим Эдинсоном Кавани о продлении контракт.

Когда Кавани присоединился свободным агентом к "Юнайтед" в октябре, то заключил контракт до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.



С тех пор Эдинсон утвердился основным центральным нападающим "красных дьяволов", хотя в своих 24 матчах забил лишь семь голов.



На прошлой неделе Кавани исполнилось 34, вдобавок не утихают слухи о намерении "Юнайтед" купить забивного форварда, однако Сульшер, по всей видимости, сохранит уругвайца.



"Я лишь могу сказать, что Эдинсон хорошо выступает за нас, я под большим впечатлением от него, он очень хорошо влился в коллектив".



"Конечно, в обозримом будущем мы сядем и поговорим с ним, чтобы посмотреть на его планы и наши планы. Ты постоянно разговариваешь с игроками об их контрактной ситуации. Мы очень доволен тем, что он пока что сделал", — цитирует Сульшера Sky Sports.