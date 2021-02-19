"Сити" не делал предложение Месси
"Манчестер Сити" выступил с опровержением насчет того, что клуб сделал предложение нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.
Сегодня утром издание The Sun сообщило, что "Сити" предложил Месси контракт стоимостью 170 миллионов фунтов, не сумев заполучить Лионеля полгода назад.
33-летний аргентинец уже волен вести переговоры с зарубежными клубами, потому что в конце сезона станет свободным агентом.
Однако BBC и Sky Sports, ссылаясь на представителя "Сити", утверждают, что "горожане" не только не выдвигали свое предложение, но и с прошлого лета даже не разговаривали с Месси.
Ожидается, что некоторая ясность насчет будущего Лионеля наступит после назначенных на март выборов президента "Барселоны".
19.02.2021 16:00
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Лучше инвестировать эти деньги в покупку Мбаппе и или Холанда, точнее постараться. Ведь сейчас Пепу не хватает лишь забивного форварда, чтобы взять ЛЧ.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
полностью похуй
(ответить)
"Манчестер Сити" выступил с опровержением насчет того, что клуб сделал предложение нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.
BBC и Sky Sports, ссылаясь на представителя "Сити", утверждают, что "горожане" не только не выдвигали свое предложение, но и с прошлого лета даже не разговаривали с Месси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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