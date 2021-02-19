Дженас: "Проголосовал бы за Кейна как за Игрока Года"
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас признался, что проголосовал бы за нападающего "шпор" Харри Кейна как за лучшего игрока этого сезона.
Несмотря на то, что "Тоттенхэм" резко сбавил обороты в последние недели, 27-летний Кейн проводит один из лучших сезонов в своей карьере.
Харри всегда был известен как бомбардир, но в этой кампании раскрылся и как диспетчер, забив 13 голов и отдав 11 результативных передач в 21 матче Премьер-Лиги.
Несмотря на блестящую игру полузащитника Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед", Дженас отдал бы свой голос за бывшего одноклубника.
"Нет, не думаю, что я бы проголосовал за Фернандеша".
"Тяжело сделать выбор, потому что и Гюндоган выступает абсолютно сенсационным образом, ускорившись в очень подходящее время".
"Думаю, Фернандеш определенно будет претендовать на награду, но я просто пытаюсь подумать о других".
"Думаю, Кейн проводит один из своих лучших сезонов в индивидуальном отношении. Я бы проголосовал за него, хотя я знаю, что сам выступал за "Тоттенхэм", и люди обвинят меня в предвзятости".
"Однако он великолепен в этом году, поэтому я думаю, он будет высоко в голосовании", — сообщил Дженас BT Sport.
19.02.2021 15:00
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